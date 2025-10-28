Adiós sexo en la pantalla: Esto es lo que la generación Z realmente quiere ver

Sí, todo parece indicar que la generación Z quiere menos sexo en la pantalla y más amistad.

pareja amor freepik La generación Z está a favor de ver historias diferentes.

Estos resultados fueron similares a los hallazgos del año pasado de que los adolescentes quieren menos romance, y menos relaciones sexuales, en la pantalla.

Según el informe de 2024, el 62,4 % de los participantes indicó que "el sexo y el contenido sexual no son necesarios para avanzar la trama de las series o películas". En 2023 este porcentaje fue de 47,5 %.

Más amistad y contenido realista

El informe de 2025 revela que lo que más quieren ver los adolescentes es contenido realista, con el que puedan identificarse, centrado en la amistad, no en el romance.

En concreto, el 59,7 % de los encuestados de este año "quieren ver más contenido donde las relaciones centrales sean las amistades".

El nuevo estudio, además, halló que el 54,9 % de los adolescentes desea que personajes de género diferente prioricen su amistad en lugar de convertirla en una relación romántica, frente al 49,0 % que desea ver más amistades del mismo sexo.

Este informe demuestra que "las historias con las que se identifican son la clave de la conexión para esta generación y que estas narrativas son lo que realmente importa a los adolescentes de hoy”, afirmó Yalda T. Uhls, fundadora y directora ejecutiva de CSS, autora principal del estudio y profesora adjunta del departamento de psicología de la UCLA.

"Si las situaciones son demasiado exageradas o los personajes solo se preocupan por la popularidad o el romance, me resulta más difícil identificarme con la historia o interesarme por ella", según un niño de 13 años encuestado.

“Los adolescentes nos lo dicen alto y claro: sus historias románticas son demasiado forzadas y poco realistas”, afirmó Alisha Hines, vicepresidenta de investigación y programas de CSS. “Nuestros hallazgos demuestran que lo que realmente buscan es contenido, personajes y amistades que se sientan reales y reflejen experiencias cotidianas con las que puedan identificarse auténticamente”.

