La jóvenes de hoy han dado su veredicto acerca de lo que quieren ver en las pantallas del cine y la televisión, y el sexo definitivamente no se encuentran en su lista de preferencias, sino todo lo contrario, de acuerdo con un estudio de la universidad californiana UCLA.
INFORME RECIENTE
Adiós sexo en la pantalla: Esto es lo que la generación Z realmente quiere ver
El sexo está pasando al olvido en cuanto a lo que quieren ver los adolescentes en la televisión y cine, según nuevo informe.
Menos sexo en la pantalla
Para conocer cómo los adolescentes ven el entretenimiento y las redes sociales, el Centro para Académicos y Narradores de la UCLA (CSS) llevó adelante una encuesta nacional, como cada año, entre adolescentes estadounidenses.
El informe anual Adolescentes y Pantallas aporta información sobre los temas que los jóvenes quieren ver y por qué, además de otros datos.
Los investigadores encuestaron a 1500 preadolescentes, adolescentes y jóvenes adultos, y los resultados fueron "valiosos", indican en un comunicado.
Uno de los datos revelados es que el 60,9% de los entrevistados quiere ver más relaciones románticas que “se centren más en la amistad de pareja que en el sexo”.
Sí, todo parece indicar que la generación Z quiere menos sexo en la pantalla y más amistad.
Estos resultados fueron similares a los hallazgos del año pasado de que los adolescentes quieren menos romance, y menos relaciones sexuales, en la pantalla.
Según el informe de 2024, el 62,4 % de los participantes indicó que "el sexo y el contenido sexual no son necesarios para avanzar la trama de las series o películas". En 2023 este porcentaje fue de 47,5 %.
Más amistad y contenido realista
El informe de 2025 revela que lo que más quieren ver los adolescentes es contenido realista, con el que puedan identificarse, centrado en la amistad, no en el romance.
En concreto, el 59,7 % de los encuestados de este año "quieren ver más contenido donde las relaciones centrales sean las amistades".
El nuevo estudio, además, halló que el 54,9 % de los adolescentes desea que personajes de género diferente prioricen su amistad en lugar de convertirla en una relación romántica, frente al 49,0 % que desea ver más amistades del mismo sexo.
Este informe demuestra que "las historias con las que se identifican son la clave de la conexión para esta generación y que estas narrativas son lo que realmente importa a los adolescentes de hoy”, afirmó Yalda T. Uhls, fundadora y directora ejecutiva de CSS, autora principal del estudio y profesora adjunta del departamento de psicología de la UCLA.
"Si las situaciones son demasiado exageradas o los personajes solo se preocupan por la popularidad o el romance, me resulta más difícil identificarme con la historia o interesarme por ella", según un niño de 13 años encuestado.
“Los adolescentes nos lo dicen alto y claro: sus historias románticas son demasiado forzadas y poco realistas”, afirmó Alisha Hines, vicepresidenta de investigación y programas de CSS. “Nuestros hallazgos demuestran que lo que realmente buscan es contenido, personajes y amistades que se sientan reales y reflejen experiencias cotidianas con las que puedan identificarse auténticamente”.
