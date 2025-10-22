Mejores posiciones sexuales para quemar calorías en el sexo, según experta

A la posición sexual que incluye sentadillas se le conoce como 'the squat'. La revista GQ detalla que en esta postura, la mujer se coloca arriba del hombre como si estuviera haciendo sentadillas. Quema unas 188 calorías en promedio.

Si necesitas descansar, Hewitt recomienda pasar a la posición 'la vaquera' que se hace de rodillas. “Es similar, pero menos vigorosa y aliviará mucho la tensión de las piernas”.

Según GQ es posible que se quemen 139 calorías en promedio con la posición 'la vaquera', mientras en 'la vaquera de reversa' se queman 137 calorías en promedio.

Para hacer La Vaquera, el hombre debe acostarse boca arriba y la mujer se sienta sobre él con las rodillas flexionadas presionándolas contra la cama.

Posiciones sexuales que queman más calorías en los hombres

En el caso de los hombres, según Hewitt, la posición sexual que quema más calorías es la de 'la mantequera' (mantequilla).“Se requiere fuerza, resistencia y flexibilidad de ambos para lograrlo”, dice.

Para practicar esta postura sexual, la mujer se recuesta en la cama boca arriba o sobre los hombros con las piernas en el aire y el hombre se coloca en cuclillas sobre ella y hace sentadillas.

¿Te parece demasiado? Entonces hay otras posiciones sexuales que también pueden ayudarte a quemar grasa.

“La postura del 'perrito' e incluso la del 'misionero' son buenas opciones para quemar grasa a quien penetra”, indicó la experta en sexo.

Detalla GQ que la posición del 'perrito' quema 182 calorías en promedio.

Para hacer la postura del 'perrito', la mujer apoya las palmas de las manos y las rodillas en el suelo o sobre la cama, mientras que el hombre estará detrás de ella a la altura de sus caderas, sentado o de pie.

Finalmente, es importante saber que de ninguna mamera, el sexo no reemplaza al ejercicio físico.

