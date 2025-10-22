"Vengo en representación del presidente, no faltó porque tuviera miedo a responder preguntas"

La reforma impositiva y la reforma laboral son nuestros 2 grandes objetivos a partir de la segunda mitad del mandato. Mucha gente la está pasando mal, sabíamos que los remedios iban a tomar mucho tiempo y es lo que está ocurriendo. La reforma impositiva y la reforma laboral son nuestros 2 grandes objetivos a partir de la segunda mitad del mandato. Mucha gente la está pasando mal, sabíamos que los remedios iban a tomar mucho tiempo y es lo que está ocurriendo.

El portavoz presidencial consideró que el llamado “riesgo electoral” desaparecerá una vez que finalicen las elecciones.

“El lunes 27 de Octubre vamos a estar en un país mejor. El ruido generado por la mala política de este último mes va a desaparecer. Vamos por el camino correcto”.