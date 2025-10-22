“Nunca pensamos que corriera el presidente riesgo por dar una entrevista en vivo en tu programa” aclaró el vocero presidencial Manuel Adorni ya que Luis Majul dijo el martes 21/10 que Javier Milei no asistiría a los estudios de LN+ porque temía ser incomodado por sus posibles preguntas.
¿ADORNI CONTRA MAJUL?
"Vengo en representación del presidente, no faltó porque tuviera miedo a responder preguntas"
“El presidente Milei tiene un gran desgaste por la campaña. Hoy es su cumpleaños, está cansado por viajes y las caravanas” justificó Manuel Adorni.
22 de octubre de 2025 - 21:09
Con respecto a los cambios de gabinete que se darán luego de las elecciones parlamentarias de medio término, el portavoz explicó:
Lo que vendrá, según Adorni
Adorni minimizó la suba del dólar en las ultimas jornadas
"No se disparó, los mercados están volátiles porque del otro lado están los cavernícolas".
El portavoz presidencial consideró que el llamado “riesgo electoral” desaparecerá una vez que finalicen las elecciones.
“El lunes 27 de Octubre vamos a estar en un país mejor. El ruido generado por la mala política de este último mes va a desaparecer. Vamos por el camino correcto”.