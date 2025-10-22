"Vengo en representación del presidente, no faltó porque tuviera miedo a responder preguntas"

urgente24
“El presidente Milei tiene un gran desgaste por la campaña. Hoy es su cumpleaños, está cansado por viajes y las caravanas” justificó Manuel Adorni.

22 de octubre de 2025 - 21:09
Manuel Adorni y Luis Majul

“Nunca pensamos que corriera el presidente riesgo por dar una entrevista en vivo en tu programa” aclaró el vocero presidencial Manuel Adorni ya que Luis Majul dijo el martes 21/10 que Javier Milei no asistiría a los estudios de LN+ porque temía ser incomodado por sus posibles preguntas.

Con respecto a los cambios de gabinete que se darán luego de las elecciones parlamentarias de medio término, el portavoz explicó:

No se va a saber hasta el domingo a la noche cuáles cambios de gabinete. Las decisiones se tomarán en función de los resultados y dependerán solamente del Jefe de Estado. Milei cree que Santiago Caputo tiene que tener un rol más formal. Se van a cubrir las vacantes que dejaremos junto a Patricia Bullrich. Gerardo Werthein y Luis Petri. Él Jefe de Estado es quien arma el equipo de trabajo.

Lo que vendrá, según Adorni

Adorni minimizó la suba del dólar en las ultimas jornadas

"No se disparó, los mercados están volátiles porque del otro lado están los cavernícolas".

La reforma impositiva y la reforma laboral son nuestros 2 grandes objetivos a partir de la segunda mitad del mandato. Mucha gente la está pasando mal, sabíamos que los remedios iban a tomar mucho tiempo y es lo que está ocurriendo.

El portavoz presidencial consideró que el llamado “riesgo electoral” desaparecerá una vez que finalicen las elecciones.

“El lunes 27 de Octubre vamos a estar en un país mejor. El ruido generado por la mala política de este último mes va a desaparecer. Vamos por el camino correcto”.

