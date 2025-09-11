Reapareció Manuel Adorni con periodista amigo: "No les explicamos de manera simple a los bonaerenses..."

Aparato peronista y victoria en octubre

Adorni también atribuyó la derrota electoral al ‘aparato peronista’: “Hay gente que en esta disconformidad que tiene no les llegamos y mas allá de otra explicación como que el peronismo y el tradicional aparato de la PBA funcionó al 101%. Los intendentes y recursos a disposición de una elección con un sistema electoral viejo, eso fue el conjunto de causas que hizo que la elección se pierda”, resumió.

Entre los temas que Adorni dijo que no se supieron explicar a los bonaerenses de manera “ simple ”, mencionó " por qué tener 211% de inflación está mal, por qué el esquema populista estaba mal y por qué fomentar inversiones está bien..."

Sin embargo, de cara a los comicios de octubre, se mostró optimista: " en octubre vamos a ganar y queremos arrasar".

"Estamos en un punto de inflexión que es seguir hacia adelante con el sacrificio que la gente viene haciendo. Es pensar en un país próspero sin inflación, o volver para atrás... les tenemos que explicar por qué el sacrificio vale la pena", completó.

"Los que no tienen en claro hacia adónde vamos y por qué estamos pasando lo que venimos pasando lo vamos a explicar y lo va a hacer el Presidente de cara a la gente", prometió.

--------------

