Nuevamente el mundo Milei elige al periodista Antonio Laje en momentos de dificultades para dar su versión sin sobresaltos. El vocero Manuel Adorni, que hace rato no da conferencias de prensa, habló sobre la derrota electoral en la PBA. Repitió el concepto del “error político” que planteó el presidente, pero también apuntó al ‘aparato peronista’.
TRAS LA DERROTA
Reapareció Manuel Adorni con periodista amigo: "No les explicamos de manera simple a los bonaerenses..."
El vocero presidencial Manuel Adorni dio una entrevista y habló sobre la derrota electoral en la PBA. Atribuyó el revés a errores políticos y de comunicación.
Manuel Adorni y una leve autocrítica económica
El vocero Adorni se ajustó a los lineamientos de Javier Milei sobre por qué La Libertad Avanza perdió en provincia de Buenos Aires: la política, las alianzas y la comunicación, no mucho más. La economía no se tocará, advirtió el presidente pero Adorni deslizó –en un sentido similar a lo que dijo Guillermo Francos- una falla en la ‘micro’: "sabemos que hay sectores a los que les está costando arrancar donde hay miles y miles de bonaerenses", reconoció el vocero. Cabe recordar que la PBA tiene el 50% del PBI industrial del país y no son industrias que muestren signos de recuperación, lo que impacta en los trabajadores como cierres de empresas, suspensiones, despidos, etc., creando preocupación por el empleo y desconfianza con el gobierno nacional.
Luego, Adorni repitió el libreto oficial: dijo que hay "cosas para corregir", que hubo un “error político” y que "no se les llegó a explicar a los bonaerenses como corresponde y de una manera simple el por qué hacemos lo que estamos haciendo" en materia económica.
“Todos estamos haciendo una autocrítica, no solo por instrucción del presidente sino porque hay errores para corregir, el mayor error que cometimos es no explicar el por qué…explicar lo explicamos, hay que ver por qué no llegamos a sectores de la sociedad con el ‘por qué hacemos lo que hacemos’ y muchas cuestiones son de largo plazo”, argumentó de manera algo confusa en declaraciones este jueves (11/9) en el canal A24.
Aparato peronista y victoria en octubre
Adorni también atribuyó la derrota electoral al ‘aparato peronista’: “Hay gente que en esta disconformidad que tiene no les llegamos y mas allá de otra explicación como que el peronismo y el tradicional aparato de la PBA funcionó al 101%. Los intendentes y recursos a disposición de una elección con un sistema electoral viejo, eso fue el conjunto de causas que hizo que la elección se pierda”, resumió.
Entre los temas que Adorni dijo que no se supieron explicar a los bonaerenses de manera “ simple ”, mencionó " por qué tener 211% de inflación está mal, por qué el esquema populista estaba mal y por qué fomentar inversiones está bien..."
Sin embargo, de cara a los comicios de octubre, se mostró optimista: " en octubre vamos a ganar y queremos arrasar".
"Estamos en un punto de inflexión que es seguir hacia adelante con el sacrificio que la gente viene haciendo. Es pensar en un país próspero sin inflación, o volver para atrás... les tenemos que explicar por qué el sacrificio vale la pena", completó.
"Los que no tienen en claro hacia adónde vamos y por qué estamos pasando lo que venimos pasando lo vamos a explicar y lo va a hacer el Presidente de cara a la gente", prometió.
