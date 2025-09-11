Aerolíneas Argentinas confirmó la apertura de vuelos directos hacia Aruba. El paradisíaco destino en el Caribe es un punto de alto interés para los turistas argentinos en medio de la ola de viajes al exterior.
NUEVO
Aerolíneas Argentinas aprovecha fiebre por el Caribe y suma nuevos vuelos
Aerolíneas Argentinas lanzó una nueva ruta para vuelos al Caribe. Se trata de un destino que interesa entre los turistas argentinos.
El anuncio de la nueva oferta de vuelos por parte de la aerolínea nacional comprende no solo a Ezeiza como cabecera internacional del país, sino también a los concurridos aeropuertos de Córdoba y Rosario, donde el turismo emisivo es especialmente fuerte. De esa manera, la conexión con la isla de los Países Bajos será múltiple y más atractiva para los turistas en general.
El precio inicial de los vuelos se pautó en 993 dólares para la temporada alta y compite directamente con la oferta de otras aerolíneas regionales como Latam o Copa Airlines, que no cuentan con conexión directa entre Argentina y Aruba. De esa manera, la ruta de Aerolíneas Argentinas resultará especialmente atractiva ya que no comprenderá escalas en otros destinos caribeños.
Cabe recordar que Aerolíneas Argentinas tiene uno de sus principales destinos en República Dominicana. En ese país, el crecimiento de la llegada de turistas argentinos fue exponencial durante el último año, posicionando a los connacionales como el segundo mayor flujo turístico del destino tan solo por detrás de los Estados Unidos.
Aerolíneas Argentinas y la balanza turística
Si bien Aerolíneas Argentinas es una empresa del Estado, su política comercial se ha orientado a la rentabilidad. En ese sentido, la compañía parece seguir de cerca las tendencias de la balanza turística y en consecuencia aplicar ofertas para la salida de turistas al exterior.
En julio, la balanza turística argentina volvió a arrojar un fuerte déficit. Esto estuvo impulsado principalmente por la conveniencia de vacacionar en el exterior frente a un escenario cambiario favorable para el turismo emisivo.
Durante ese mes, 1.558.500 residentes argentinos viajaron al exterior. Mientras tanto, ingresaron 704.000 extranjeros, lo que implicó una caída interanual de 26,6% y un déficit de 854.500 personas, lo que dejó un saldo negativo de 356 millones de dólares.
Si bien el escenario cambiario tendió a un mayor equilibrio, todavía resulta conveniente la partida a destinos del exterior. Sin cepo a las personas físicas, el acceso a dólares se simplificó como así también el pago de bienes y servicios consumidos en el extranjero.
En la primera mitad de 2025, hubo más de 50% de aumento interanual de argentinos viajando a destinos del exterior. El déficit acumulado entre enero y julio de este año superó los 7,4 millones de visitantes.
Aruba
En cuanto al destino elegido por Aerolíneas Argentinas, se trata de un lugar destacado por sus playas paradisíacas y escenarios únicos. Cerca de las costas de Venezuela, Aruba es territorio oficial del Reino de los Países Bajos y si bien no forma parte de la Unión Europea, sus habitantes son considerados ciudadanos neerlandeses.
Su economía principal está centrada en el turismo y la pesca, destacándose como un destino exclusivo en el Caribe. Precisamente, su cercanía a las costas venezolanas la han vuelto una materia de disputa, al igual que la vecina isla de Curazao.
