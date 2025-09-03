urgente24
ACTUALIDAD vuelos > Argentina > ANAC

TENSIÓN

Otro frente de tormenta para los vuelos en Argentina: Despidos en ANAC

La tensión sindical que pone en peligro a los vuelos comerciales en Argentina va en aumento. Despidos en ANAC podrían catalizar un paro.

03 de septiembre de 2025 - 11:47
Pilotos despedidos y bronca en ANAC.&nbsp;

Pilotos despedidos y bronca en ANAC. 

Los vuelos en Argentina están al borde de la cornisa por la creciente tensión entre el Gobierno nacional y los pilotos. Al ya complicado nuevo marco normativo que la Secretaría de Transporte empujó recientemente, ahora se sumaron una serie de despidos de pilotos instructores de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil).

El grupo, de 30 instructores, estaba destinado a la certificación de nuevos pilotos y otras tareas de fiscalización. Como parte de su reducción de planta, ANAC dio de baja a los trabajadores sin mayores explicaciones y desató la furia de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), gremio que prepara un importante paro masivo para el corto plazo.

Los despidos, que se efectuaron sobre finales de agosto, se produjeron sobre una serie de profesionales que no contaban con registros o problemas para “ser despachados”. Tan solo algunos de los cesanteados habían registrado inconvenientes durante su desempeño dentro del organismo público.

Seguir leyendo

Al respecto, APLA condenó la medida y la sumó a una lista de razones para activar un paro sobre el cual el Gobierno nacional no tendría posibilidad de acción debido al agotamiento del período conciliatorio.

Esta medida, claramente persecutoria, agrava el conflicto existente y genera una mayor tensión, lo que representa un retroceso en la posibilidad de abordar esta situación a través de un diálogo constructivo y responsable, dijeron desde APLA. Esta medida, claramente persecutoria, agrava el conflicto existente y genera una mayor tensión, lo que representa un retroceso en la posibilidad de abordar esta situación a través de un diálogo constructivo y responsable, dijeron desde APLA.

ANAC.jpg
Despidos en ANAC.&nbsp;

Despidos en ANAC.

Pilotos cansados, vuelos en peligro

Los despidos en ANAC no solo tendrían un fuerte efecto en la situación individual de los pilotos eliminados del organismo, sino también en la industria entera debido a que la carga laboral que estos últimos atendían quedará librada a los recursos remanentes. Según trascendidos periodísticos, el Gobierno nacional no tendría pensado reemplazar a los instructores, con lo cual se generarían mayores demoras en la certificación de nuevos pilotos.

Exigimos se revise de manera urgente la situación actual y se revoque la decisión adoptada, la cual afecta los derechos de los afiliados. Desde APLA reiteramos nuestra voluntad de defender con firmeza los derechos de los pilotos, así como la seguridad operacional, que hoy se ve seriamente comprometida por decisiones de esta naturaleza. Exigimos se revise de manera urgente la situación actual y se revoque la decisión adoptada, la cual afecta los derechos de los afiliados. Desde APLA reiteramos nuestra voluntad de defender con firmeza los derechos de los pilotos, así como la seguridad operacional, que hoy se ve seriamente comprometida por decisiones de esta naturaleza.

Así, el reclamo central de APLA sumaría motivos. Cabe recordar que el gremio se puso en contra de las medidas de “desregulación” adoptadas, entre las cuales se elevó el nivel de la carga horaria de trabajo, se redujeron beneficios propios del sector y se acotó el periodo de vacaciones y descanso de los pilotos.

Por el momento, los pilotos nucleados en APLA no han anunciado la programación de una medida de fuerza, aunque esta última podría caer en cualquier momento.

aerolíneas argentinas.jpg
Los vuelos, en el blanco de las protestas.&nbsp;

Los vuelos, en el blanco de las protestas.

Recién saliendo

Para ANAC, al igual que el Gobierno nacional, la gestión aeronáutica no ha sido tarea fácil. Con numerosos paros, los distintos gremios del sector se mostraron en contra de las medidas oficiales que apuntaron a generar una mayor apertura para la atracción de inversiones.

Entre esos, uno de los más significativos fue el paro de controladores aéreos que gatilló el gremio de ATEPSA, con el cual se trastocó casi una semana entera de operaciones con turnos rotativos hasta que el Gobierno nacional acercó una oferta de mejora salarial que culminó la disputa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aplapilotos/status/1962927607646978398&partner=&hide_thread=false

Más noticias en Urgente24:

Crisis en otra petrolera, que pidió el concurso de acreedores para evitar la quiebra

Denuncia de Bullrich: El fiscal abre causa pero no requiere fuentes ni allanamientos a periodistas

El nuevo beneficio de Cuenta DNI que todos quieren usar

Boca: Miguel Ángel Russo quedará internado 24 hs. por una infección urinaria

FUENTE: Urgente 24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES