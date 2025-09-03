Otro frente de tormenta para los vuelos en Argentina: Despidos en ANAC

ANAC.jpg Despidos en ANAC.

Pilotos cansados, vuelos en peligro

Los despidos en ANAC no solo tendrían un fuerte efecto en la situación individual de los pilotos eliminados del organismo, sino también en la industria entera debido a que la carga laboral que estos últimos atendían quedará librada a los recursos remanentes. Según trascendidos periodísticos, el Gobierno nacional no tendría pensado reemplazar a los instructores, con lo cual se generarían mayores demoras en la certificación de nuevos pilotos.

Exigimos se revise de manera urgente la situación actual y se revoque la decisión adoptada, la cual afecta los derechos de los afiliados. Desde APLA reiteramos nuestra voluntad de defender con firmeza los derechos de los pilotos, así como la seguridad operacional, que hoy se ve seriamente comprometida por decisiones de esta naturaleza.

Así, el reclamo central de APLA sumaría motivos. Cabe recordar que el gremio se puso en contra de las medidas de “desregulación” adoptadas, entre las cuales se elevó el nivel de la carga horaria de trabajo, se redujeron beneficios propios del sector y se acotó el periodo de vacaciones y descanso de los pilotos.

Por el momento, los pilotos nucleados en APLA no han anunciado la programación de una medida de fuerza, aunque esta última podría caer en cualquier momento.

aerolíneas argentinas.jpg Los vuelos, en el blanco de las protestas.

Recién saliendo

Para ANAC, al igual que el Gobierno nacional, la gestión aeronáutica no ha sido tarea fácil. Con numerosos paros, los distintos gremios del sector se mostraron en contra de las medidas oficiales que apuntaron a generar una mayor apertura para la atracción de inversiones.

Entre esos, uno de los más significativos fue el paro de controladores aéreos que gatilló el gremio de ATEPSA, con el cual se trastocó casi una semana entera de operaciones con turnos rotativos hasta que el Gobierno nacional acercó una oferta de mejora salarial que culminó la disputa.

En el marco del conflicto generado por la publicación del Decreto 378/2025, () … pic.twitter.com/8JjF41xCuh — APLA (@aplapilotos) September 2, 2025

