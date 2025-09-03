Otro frente de tormenta para los vuelos en Argentina: Despidos en ANAC

Los vuelos en Argentina están al borde de la cornisa por la creciente tensión entre el Gobierno nacional y los pilotos. Al ya complicado nuevo marco normativo que la Secretaría de Transporte empujó recientemente, ahora se sumaron una serie de despidos de pilotos instructores de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil).
El grupo, de 30 instructores, estaba destinado a la certificación de nuevos pilotos y otras tareas de fiscalización. Como parte de su reducción de planta, ANAC dio de baja a los trabajadores sin mayores explicaciones y desató la furia de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), gremio que prepara un importante paro masivo para el corto plazo.
Los despidos, que se efectuaron sobre finales de agosto, se produjeron sobre una serie de profesionales que no contaban con registros o problemas para “ser despachados”. Tan solo algunos de los cesanteados habían registrado inconvenientes durante su desempeño dentro del organismo público.
Al respecto, APLA condenó la medida y la sumó a una lista de razones para activar un paro sobre el cual el Gobierno nacional no tendría posibilidad de acción debido al agotamiento del período conciliatorio.
Pilotos cansados, vuelos en peligro
Los despidos en ANAC no solo tendrían un fuerte efecto en la situación individual de los pilotos eliminados del organismo, sino también en la industria entera debido a que la carga laboral que estos últimos atendían quedará librada a los recursos remanentes. Según trascendidos periodísticos, el Gobierno nacional no tendría pensado reemplazar a los instructores, con lo cual se generarían mayores demoras en la certificación de nuevos pilotos.
Así, el reclamo central de APLA sumaría motivos. Cabe recordar que el gremio se puso en contra de las medidas de “desregulación” adoptadas, entre las cuales se elevó el nivel de la carga horaria de trabajo, se redujeron beneficios propios del sector y se acotó el periodo de vacaciones y descanso de los pilotos.
Por el momento, los pilotos nucleados en APLA no han anunciado la programación de una medida de fuerza, aunque esta última podría caer en cualquier momento.
Recién saliendo
Para ANAC, al igual que el Gobierno nacional, la gestión aeronáutica no ha sido tarea fácil. Con numerosos paros, los distintos gremios del sector se mostraron en contra de las medidas oficiales que apuntaron a generar una mayor apertura para la atracción de inversiones.
Entre esos, uno de los más significativos fue el paro de controladores aéreos que gatilló el gremio de ATEPSA, con el cual se trastocó casi una semana entera de operaciones con turnos rotativos hasta que el Gobierno nacional acercó una oferta de mejora salarial que culminó la disputa.
