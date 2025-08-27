Denuncian tormenta de despidos en ANAC: 30 inspectores afuera y polémica

ANAC.jpg Señalan reducción de personal en ANAC.

Turbulencias en ANAC

La salida de la interventora original impuesta por Javier Milei, María Julia Cordero, desató una tormenta de polémicas en torno al funcionamiento de ANAC. Con nombramientos cuestionados en el sector y varios frentes de conflicto por el avance de reformas normativas, la tensión interna creció a medida que se fue desarrollando la gestión del titular actual, Oscar Villabona.

ANAC, en conjunto con la Secretaría de Transporte, mantiene una batalla abierta con pilotos de APLA por la modificación de los regímenes de descanso y vacaciones introducidos en las últimas semanas, donde se acortaron los tiempos libres y se alargó la carga horaria.

Entre esos frentes, ANAC se sumió en una crisis creciente en su relacionamiento con organismos internacionales como la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). La entidad internacional señaló demoras en la presentación de documentación que respalde las auditorías ordenadas para el mantenimiento de las categorías operativas más altas para Argentina.

En ese sentido, OACI advirtió además la necesidad de que ANAC amplíe su cuerpo de inspectores. La sugerencia iría a contramano de la política de la administración y su programa de reducción de planta.

Aerolíneas Argentinas vuelos rusia Menos inspección para pilotos.

Derogación

En medio de toda esa tormenta, y tras un importante impacto del paro de controladores nucleados en ATEPSA, ANAC avanzó en la derogación de la resolución que desde 2019 regulaba la aprobación de factibilidad horaria para las operaciones de transporte aerocomercial.

Mediante la Resolución 567/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se dio a luz un nuevo un nuevo “Procedimiento de Información de Operación de Vuelos Regulares, No Regulares y Especiales” por el cual las aerolíneas con sede en el país no tendrán que acreditar previamente la obtención de slots u horarios y solamente deberán informar sus servicios programados.

