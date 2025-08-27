En medio de una fuerte turbulencia política, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ejecutó la cesantía de al menos 30 inspectores de su cuerpo de empleados. La medida llega como parte del plan de reducción de planta que empuja el Gobierno nacional y sumó a la polémica sobre el nivel de seguridad aérea en el mercado local.
MOTOSIERRA
Denuncian tormenta de despidos en ANAC: 30 inspectores afuera y polémica
El Gobierno ejecutó la salida de 30 inspectores de ANAC. La medida repercute en la fiscalización sobre pilotos y generó polémica en el sector.
La información, revelada por el sitio especializado Aviación en Argentina, dio cuenta de que gran parte de los despidos se produjeron sobre profesionales que no mantenían registros de sumarios o problemas administrativos. Tan solo un grupo reducido de los trabajadores habían sido señalados por sospechas de prácticas irregulares dentro de sus funciones.
Esas funciones, entre otras, consistían en la fiscalización del desempeño y formación actualizada de pilotos, tripulantes de cabina y pilotos de helicópteros, entre otros. Se trata de un sector sensible del control estatal para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad en materia aeronáutica.
Sobre los despidos, el artículo adelantó además que la gestión de ANAC no tendría previsto el reemplazo con nuevas incorporaciones. De esa manera, se reduciría el personal asignado a las inspecciones, aumentando la carga de trabajo para aquellos que quedaron dentro de la dependencia estatal.
Esto último podría provocar un grave cuello de botella en el recambio generacional de pilotos que, por cierto, atraviesa un importante déficit a nivel global.
Turbulencias en ANAC
La salida de la interventora original impuesta por Javier Milei, María Julia Cordero, desató una tormenta de polémicas en torno al funcionamiento de ANAC. Con nombramientos cuestionados en el sector y varios frentes de conflicto por el avance de reformas normativas, la tensión interna creció a medida que se fue desarrollando la gestión del titular actual, Oscar Villabona.
ANAC, en conjunto con la Secretaría de Transporte, mantiene una batalla abierta con pilotos de APLA por la modificación de los regímenes de descanso y vacaciones introducidos en las últimas semanas, donde se acortaron los tiempos libres y se alargó la carga horaria.
Entre esos frentes, ANAC se sumió en una crisis creciente en su relacionamiento con organismos internacionales como la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). La entidad internacional señaló demoras en la presentación de documentación que respalde las auditorías ordenadas para el mantenimiento de las categorías operativas más altas para Argentina.
En ese sentido, OACI advirtió además la necesidad de que ANAC amplíe su cuerpo de inspectores. La sugerencia iría a contramano de la política de la administración y su programa de reducción de planta.
Derogación
En medio de toda esa tormenta, y tras un importante impacto del paro de controladores nucleados en ATEPSA, ANAC avanzó en la derogación de la resolución que desde 2019 regulaba la aprobación de factibilidad horaria para las operaciones de transporte aerocomercial.
Mediante la Resolución 567/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se dio a luz un nuevo un nuevo “Procedimiento de Información de Operación de Vuelos Regulares, No Regulares y Especiales” por el cual las aerolíneas con sede en el país no tendrán que acreditar previamente la obtención de slots u horarios y solamente deberán informar sus servicios programados.
Otras noticias de Urgente24
Se viene un nuevo aumento del impuesto al gas para subsidiar a las zonas frías
ANDIS: El 86% cree que hay corrupción en el Gobierno, que Karina está implicada y Milei encubre
Los controladores aéreos levantaron un paro pero habría más en septiembre
Lule Menem: preocupación por un posible video de la mano derecha de Karina Milei