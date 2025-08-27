Otra denuncia por aportes forzosos a LLA: "Me pidieron el 25% y Lule Menem no hizo nada"

“Tenía que pasar por WhatsApp mis recibos de sueldo, no me negaba pero me generaba un derrumbe económico ”, lamentó la mujer.

Amenazas y llamado a Lule Menem

"Cuando pedí transparencia, él me advirtió que iban a pasar cosas si yo no depositaba el 25% de mi sueldo. Ítalo Cioccolani, hoy candidato a gobernador por La Libertad Avanza, me envió una carta documento donde pedía que yo pare de informar a los medios lo que estaba sucediendo".

Ciccolani fue candidato a diputado de LLA, tuvo un cargo en Anses en el área de discapacidad y ahora se postula como candidato a gobernador.

Ante la desesperación y las presiones de Cioccolani, Coronel decidió acudir a las autoridades nacionales, más precisamente al subsecretario de presidencia, Lule Menem, pero dice que él no la ayudó: "Me pasaron el celular de Lule Menem. Me atendió Diego Vartabedian, el secretario de él. Pasé los audios y capturas de pantalla, y quedó en nada: no le dieron importancia".

Por último, Coronel reveló que las transferencias que debía realizar con su aporte del 25% no tenía como destinatarias a las cuentas del partido.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Lule Menem: preocupación por un posible video de la mano derecha de Karina Milei

Caravana por territorio hostil: Javier Milei apuesta a salir bien parado

Fernando "Tato" Menem habría generado reuniones con los dueños de la Droguería Suizo Argentina

Tasas altas, recesión y corrupción: QEPD el carry trade