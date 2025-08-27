Ya dimos cuenta en Urgente24 de los pedidos de aportes económicos forzosos por parte de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) a distintos funcionarios. A los casos de Chaco, Santa Cruz y Misiones ahora se suma Santiago del Estero donde la exdirectora del PAMI denunció al candidato a gobernador libertario y menciona a Lule Menem.
Otra denuncia por aportes forzosos a LLA: "Me pidieron el 25% y Lule Menem no hizo nada"
Marcela Coronel, exdirectora del PAMI de Santiago del Estero, denunció que le exigían el 25% de su sueldo para LLA y que Lule Menem la ignoró.
El 25% para LLA
Marcela Coronel, exdirectora del PAMI de Santiago del Estero, denunció este miércoles (27/8) en la radio El Destape que le pedían el 25% de su sueldo como aporte para La Libertad Avanza y que incluso la amenazaron.
“Cuando ingreso al PAMI pido licencia sin goce de sueldo y pido licencia por cargo de mayor jerarquía en mi consultorio. Eso me genera una desestabilización económica, al pedirme el 25% (del sueldo) quedo desestabilizada económicamente” relató Coronel.
La ahora exfuncionaria contó que estaba dispuesta a hacer un aporte económico al partido, pero también tenía que dejar sus trabajos para asumir el cargo en el PAMI, al perder esos ingresos y ante el porcentaje que tenía que aportar, sufrió un perjuicio económico. Cuando quiso dejar de entregar el monto que le exigían, empezaron los problemas con el referente local libertario.
“Tenía que pasar por WhatsApp mis recibos de sueldo, no me negaba pero me generaba un derrumbe económico ”, lamentó la mujer.
Amenazas y llamado a Lule Menem
"Cuando pedí transparencia, él me advirtió que iban a pasar cosas si yo no depositaba el 25% de mi sueldo. Ítalo Cioccolani, hoy candidato a gobernador por La Libertad Avanza, me envió una carta documento donde pedía que yo pare de informar a los medios lo que estaba sucediendo".
Ciccolani fue candidato a diputado de LLA, tuvo un cargo en Anses en el área de discapacidad y ahora se postula como candidato a gobernador.
Ante la desesperación y las presiones de Cioccolani, Coronel decidió acudir a las autoridades nacionales, más precisamente al subsecretario de presidencia, Lule Menem, pero dice que él no la ayudó: "Me pasaron el celular de Lule Menem. Me atendió Diego Vartabedian, el secretario de él. Pasé los audios y capturas de pantalla, y quedó en nada: no le dieron importancia".
Por último, Coronel reveló que las transferencias que debía realizar con su aporte del 25% no tenía como destinatarias a las cuentas del partido.
