urgente24
Javier Milei > Lomas de Zamora > La Libertad Avanza

LOMAS DE ZAMORA

Caravana por territorio hostil: Javier Milei apuesta a salir bien parado

Javier Milei irá a Lomas de Zamora, territorio que no es de los suyos. Será en una tarde de miércoles mientras siguen los ruidos en la causa Spagnuolo.

26 de agosto de 2025 - 21:29
Javier Milei en campaña: Esta vez sale a recorrer Lomas de Zamora

Javier Milei en campaña: Esta vez sale a recorrer Lomas de Zamora

El Presidente Javier Milei encabezará el miércoles (27/08) a las 14 una caravana de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, más cerca de las elecciones del 7 de septiembre.

La caravana en autos comenzará a las 14 en Hipólito Yrigoyen al 10.000, en la localidad de Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela, según indicó LLA en las invitaciones que cursó a la militancia y, en las que solicitó además llevar banderas argentinas.

Invitación a la militancia

Milei sostuvo el lunes que “hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados”, mientras que advirtió en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre “se va a votar con una boleta que permite el fraude”, al referirse al sistema tradicional de papeletas, a diferencia de la Boleta Única Papel (BUP) que se aplicará en las elecciones de octubre.

Seguir leyendo

milei-kicillof
Javier Milei apuesta a salir ganador en PBA&nbsp;

Javier Milei apuesta a salir ganador en PBA

Insistente

Octubre será mucho mejor que septiembre, por eso si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo Octubre será mucho mejor que septiembre, por eso si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo

El jefe de Estado encabezó ese acto proselitista en medio del escándalo por los audios de los presuntos cobros de coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), sobre lo cual el lunes (25/08) no hizo ninguna referencia en su discurso.

Más noticias de Urgente24

La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar

Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS

ANDISgate: Fingir demencia no concede impunidad

Lanús 1 - River 1: empate agónico del Granate, en una floja noche de ambos equipos

Julio fue malo, pero agosto ya es una pesadilla para Javier Milei

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES