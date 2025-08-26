El Presidente Javier Milei encabezará el miércoles (27/08) a las 14 una caravana de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, más cerca de las elecciones del 7 de septiembre.
LOMAS DE ZAMORA
Caravana por territorio hostil: Javier Milei apuesta a salir bien parado
Javier Milei irá a Lomas de Zamora, territorio que no es de los suyos. Será en una tarde de miércoles mientras siguen los ruidos en la causa Spagnuolo.
La caravana en autos comenzará a las 14 en Hipólito Yrigoyen al 10.000, en la localidad de Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela, según indicó LLA en las invitaciones que cursó a la militancia y, en las que solicitó además llevar banderas argentinas.
Invitación a la militancia
Milei sostuvo el lunes que “hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados”, mientras que advirtió en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre “se va a votar con una boleta que permite el fraude”, al referirse al sistema tradicional de papeletas, a diferencia de la Boleta Única Papel (BUP) que se aplicará en las elecciones de octubre.
Insistente
El jefe de Estado encabezó ese acto proselitista en medio del escándalo por los audios de los presuntos cobros de coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), sobre lo cual el lunes (25/08) no hizo ninguna referencia en su discurso.
