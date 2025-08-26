Los expertos dicen que debes agendar el sexo: Mira por qué

Sabemos que el sexo planificado puede sonar predecible, aburrido y poco sexy, pero hay motivos de peso para practicarlo.

De hecho, el sexo planificado puede ser la solución a uno de los problemas por los que las parejas no tienen casi sexo: el agotamiento.

Según una encuesta realizada por la empresa Lovehoney, en 2023, a más de 2000 adultos. el motivo número 1 por el que las personas no quieren tener sexo es porque están demasiado cansados.

“Casi la mitad (45%) afirma que la fatiga es la razón”, detallan acerca de los resultados de la encuesta.

Busca el calendario: ¿Por qué deberías agendar tus relaciones sexuales?

El sexo planificado tiene sus ventajas. Kerner escribe que el sexo predecible puede ayudar a que te sientas más cómodo, relajado y que puedes disfrutar. "Añade sexo a tu agenda", recomienda.

Eva Dillon, una terapeuta sexual radicada en Nueva York, incentiva a sus pacientes a programar relaciones sexuales al menos una vez a la semana, o dos.

“Sabemos que los muchos beneficios de una vida sexual saludable (mayor satisfacción personal, mayor satisfacción en la relación y un sentido más fuerte de que la vida tiene más significado) comienzan cuando las parejas tienen relaciones sexuales una vez a la semana”, dijo a CNN.

Programar el sexo puede aumentar la probabilidad de que se concrete el acto sexual y no necesariamente tiene que dejar de ser sexy. De hecho, algunos creen que la anticipación puede generar emoción a la vida sexual.

“Al igual que planificamos el tiempo para lo que más importa, priorizar la intimidad en la agenda ayuda a evitar que quede al final de la lista de tareas pendientes. La anticipación también puede generar entusiasmo”, señaló para CNN la Dra. Rachel Needle, codirectora de Modern Sex Therapy Institutes en Florida.

Alice Giddings, reportera de estilo de vida de Metro.co.uk, también lo recomienda y le llama la "regla de Cenicienta", lo dijo en un artículo reciente.

"A mi pareja y a mí nos ha ido de maravilla, porque aunque disfrutamos de la espontaneidad, a veces nos cuesta un poco más cuando estamos pasando por una época especialmente ocupada. Además, la anticipación tiene algo que lo hace bastante emocionante", aseguró.

Finalmente, no olvides que, aunque el sexo sea programado, es necesario fomentar la intimidad con gestos de cariño y la relajación para tener una mejor experiencia sexual.

------------

Más noticias en Urgente24

Qué significan los sueños eróticos (incluso con tu ex), según neurocirujano

¿Se considera eyaculación precoz si eyaculo en 1 minuto?

Sexo doloroso: Consejos de expertas para apoyar a tu pareja

Este descubrimiento podría explicar muchas cosas del VPH y cáncer

Medicamentos que pueden afectar tu erección y no lo sabías