Ciencia: Descubrieron un agujero negro 36.000 millones de veces más grande que el Sol

Este fenómeno, predicho por Albert Einstein en su teoría de la relatividad general, permite a los científicos estudiar objetos cósmicos que de otra manera serían imposibles de analizar. La galaxia trasera, de color azulado, aparece magnificada y deformada como si fuera vista través de una lente gigantesca, proporcionando información invaluable sobre la masa del agujero negro central.

Un universo lleno de gigantes

Los astrónomos consideran que todas las galaxias albergan agujeros negros supermasivos en sus núcleos. Sin embargo, las galaxias más grandes contienen verdaderos monstruos cósmicos clasificados como "ultramasivos". El objeto recién identificado supera en 10.000 veces la masa de Sagitario A*, el agujero negro que habita en el centro de la Vía Láctea.

Los resultados, publicados en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society bajo el título "Unveiling a 36 billion solar mass black hole at the centre of the Cosmic Horseshoe gravitational lens", representan un hito en la comprensión del universo.

Aunque los investigadores advierten sobre las incertidumbres en mediciones previas de otros agujeros negros, confían en que su metodología marca un antes y después en la astronomía moderna.

