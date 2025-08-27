El nuevo hotel que abrirá en Bariloche tras inversión millonaria

Los huéspedes podrán disfrutar de una propuesta gastronómica diversa:

Coolto , con esencia patagónica.

Omakase , especializado en cocina asiática.

Michel Rolland Wine Bar, curado por el célebre enólogo francés.

Además, el hotel ofrece un completo espacio de bienestar con Lahuan Wellness Spa, gimnasio, áreas para yoga y meditación, junto con el Cauquén Pool Bar y experiencias gourmet como “El Ojo”, dedicado al chocolate argentino.

Radisson Blue Bariloche 4

Impacto en la comunidad y beneficios para viajeros

La apertura del Radisson Blu no solo eleva la oferta hotelera de Bariloche, sino que también fomenta el desarrollo local. La iniciativa generará 90 empleos directos y 120 indirectos, fortaleciendo la economía regional.

Los huéspedes, además, podrán acceder al programa de fidelización Choice Privileges, que permite acumular puntos y canjearlos por noches de hotel o millas aéreas, reforzando la propuesta de valor de la marca.

Con esta incorporación, Bariloche reafirma su posición como uno de los destinos más atractivos de Argentina y Sudamérica. Entre sus paisajes, la proximidad al Cerro Catedral, la oferta gastronómica y cultural, y ahora la llegada de una marca internacional de prestigio, la ciudad suma un nuevo atractivo para turistas nacionales e internacionales en busca de lujo, confort y naturaleza.

