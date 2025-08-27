Bariloche suma una propuesta de hospitalidad de primer nivel: la apertura de Radisson Blu Bariloche, el primer hotel de Choice Hotels International en Argentina. Con una inversión de más de USD 13 millones, la nueva propiedad promete redefinir el concepto de lujo en la región y generar un fuerte impacto económico y laboral, con 210 puestos de trabajo.
PATAGONIA
El nuevo hotel que abrirá en Bariloche tras inversión millonaria
Con una inversión millonaria, Radisson Blu abre sus puertas en Bariloche de la mano de Choice Hotels International, marcando un hito en la hotelería argentina.
La inauguración de Radisson Blu Bariloche marca un paso clave en la estrategia de expansión de Choice Hotels en Latinoamérica y el Caribe (CALA). Según Germán Fernández del Busto, CEO de Choice Hotels CALA, “traer la marca a un destino tan emblemático como Bariloche refleja nuestro compromiso de ofrecer experiencias memorables para viajeros regionales e internacionales”.
Este nuevo hotel se suma a otras ubicaciones destacadas de Radisson Blu en Aruba, Santiago de Chile, Vancouver y Chicago, consolidando la presencia de la marca en las Américas.
Diseño, servicios y experiencias exclusivas
Ubicado en el complejo de usos mixtos Distrito Capitalinas, a pocos metros del centro de la ciudad y del lago Nahuel Huapi, el Radisson Blu Bariloche cuenta con 48 habitaciones y 32 suites de entre 86 y 100 m², todas con vistas panorámicas al lago y un diseño sofisticado que combina elegancia y naturaleza.
Los huéspedes podrán disfrutar de una propuesta gastronómica diversa:
-
Coolto, con esencia patagónica.
Omakase, especializado en cocina asiática.
Michel Rolland Wine Bar, curado por el célebre enólogo francés.
Además, el hotel ofrece un completo espacio de bienestar con Lahuan Wellness Spa, gimnasio, áreas para yoga y meditación, junto con el Cauquén Pool Bar y experiencias gourmet como “El Ojo”, dedicado al chocolate argentino.
Impacto en la comunidad y beneficios para viajeros
La apertura del Radisson Blu no solo eleva la oferta hotelera de Bariloche, sino que también fomenta el desarrollo local. La iniciativa generará 90 empleos directos y 120 indirectos, fortaleciendo la economía regional.
Los huéspedes, además, podrán acceder al programa de fidelización Choice Privileges, que permite acumular puntos y canjearlos por noches de hotel o millas aéreas, reforzando la propuesta de valor de la marca.
Con esta incorporación, Bariloche reafirma su posición como uno de los destinos más atractivos de Argentina y Sudamérica. Entre sus paisajes, la proximidad al Cerro Catedral, la oferta gastronómica y cultural, y ahora la llegada de una marca internacional de prestigio, la ciudad suma un nuevo atractivo para turistas nacionales e internacionales en busca de lujo, confort y naturaleza.
Más contenido en Urgente24:
Por qué estos son los destinos del exterior preferidos por los argentinos
La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar
El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina
Dos importantes aerolíneas enfrentan demandas millonarias
El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga