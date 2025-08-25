Por qué estos son los destinos del exterior preferidos por los argentinos

Las excursiones más elegidas en estos destinos: Una laguna luminosa por la noche y nado con cerditos

Las actividades más reservadas en lo que va del año son:

Excursión a Isla Saona en catamarán (República Dominicana)

Uno de los destinos más emblemáticos del Caribe. Ubicada dentro del Parque Nacional Cotubanamá, frente a las costas de Bayahíbe, esta isla deslumbra con playas vírgenes, palmeras infinitas y un mar color turquesa cristalino.

La excursión organizada por Civitatis ofrece una parada en una piscina natural, una zona poco profunda en medio del mar, famosa por la presencia de estrellas de mar gigantes.

image

Tour del Canal de Panamá (Panamá)

En este tour se visitan las esclusas de Miraflores y se observa el funcionamiento del canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más espectaculares realizadas por el ser humano.

En ellas, los barcos bajan o suben para ponerse al nivel del océano. La experiencia finaliza en el Centro de Visitantes del canal y descubrir su historia.

image

Excursión a Isla Mujeres en catamarán (México)

Frente a las costas de la Riviera Maya, se caracteriza por sus playas de arena blanca y aguas turquesas, además de un pintoresco centro histórico y de compras.

El tour en catamarán permite hacer una parada para practicar snorkel en uno de los arrecifes más bellos de la región y observar de cerca sus impresionantes corales.

image

Excursión a Rose Island y nado con cerdos (Bahamas)

Uno de los grandes atractivos que conquista a los argentinos es la posibilidad de nadar con cerdos en Rose Island.

Este tour parte desde Nassau y combina navegación, snorkel en arrecifes de coral y tiempo libre en una isla privada.

image

Excursión nocturna a la Laguna Luminosa (Jamaica)

Entre las maravillas naturales de Jamaica, la Laguna Luminosa (Luminous Lagoon) ocupa un lugar destacado. Este fenómeno único ocurre en la bahía de Falmouth, donde millones de microorganismos bioluminiscentes iluminan el agua al entrar en contacto con el movimiento.

Los viajeros pueden incluso sumergirse en la laguna para experimentar cómo su cuerpo se ilumina con destellos azules y verdes bajo el agua.

image Uno de los destinos más alucinantes para viajar.

Free tour por la Ciudad Colonial de Santo Domingo (República Dominicana)

La Ciudad Colonial de Santo Domingo es un verdadero museo al aire libre: calles empedradas del casco histórico, donde se fundó la primera ciudad del Nuevo Mundo en 1498.

La excursión guiada incluye paradas en la Catedral Primada de América, el Parque Colón, la Calle de las Damas y la imponente Fortaleza Ozama, y el Malecón entre otros íconos coloniales: gastronomía, música y artesanías.

Más contenido en Urgente24:

El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina

La aerolínea low cost que volará entre destinos de Argentina y el Caribe

Supermercado enloquece y liquida camperas a precios extremadamente bajos

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

Este espacio de Buenos Aires es gratis y está repleto de juegos