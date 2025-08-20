Aerolínea lanzó descuentos a destino muy barato de Brasil

Nueva ruta de JetSmart al destino más barato de Brasil (y playas paradisíacas)

Con vuelos directos, JetSmart inaugurará una nueva ruta internacional entre Buenos Aires y Natal, el destino con playas muy bonitas y al que no es tan caro llegar. El próximo 30 de diciembre la low cost comenzará a operar dicha ruta, en el noreste de Brasil.

Ideal para planificar las vacaciones de verano con anticipación en este destino y aprovechar los precios promocionales. Los vuelos ya están disponibles en la web de JetSmart. Los precios van desde $370.115 (o US$268) finales por tramo, con tasas e impuestos incluidos.

Los vuelos por la aerolínea de bandera, por ejemplo, superan el millón y medio de pesos ida y vuelta. Llegando a costar casi el doble.

Serán siete vuelos semanales, de lunes a domingo.

image

Natal es reconocida por sus playas de aguas cálidas y cristalinas. Además de sus enormes dunas, áreas protegidas y paseos en buggy por la costa.

