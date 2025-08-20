urgente24
Aerolínea lanzó descuentos a destino muy barato de Brasil

Una reconocida aerolínea low cost lanzó descuentos en vuelos a todos sus destinos de Brasil (incorporará uno nuevo) para viajar con el código "playita".

20 de agosto de 2025 - 23:15
Foto: Travel Wise.

"Con esta promoción te vas a Brasil si o si confirmado", asegura la aerolínea JetSmart que aprovechó a lanzar descuentos a este destino en medio de su incorporación de su nueva ruta al país vecino que es furor en el verano. Además, el dólar contenido tienta al turismo con viajes al exterior.

Argentina se encuentra muy cara a la hora de viajar dentro del país. El sector turístico encendió todas las alarmas, y en el mientras tanto, los destinos del exterior siguen arrasando y siendo muy atractivos para los argentinos.

JetSmart aprovechó y lanzó hasta 30% de descuento en todas sus rutas entre Argentina y Brasil. Conseguirlo es muy fácil, sólo se debe ingresar al sitio web de la low cost e ingresar el código promocional "PLAYITA".

La promoción para adquirir los pasajes será válida hasta el próximo 25 de agosto a las 10.00 horas. Otra de las formas de comprar con descuento, es seleccionar la opción "Comprá acá" que figura en el inicio de la web.

Actualmente, opera los destinos de Río de Janeiro, Florianópolis y Recife (inaugurada recientemente). Pero próximamente sumará uno más.

Nueva ruta de JetSmart al destino más barato de Brasil (y playas paradisíacas)

Con vuelos directos, JetSmart inaugurará una nueva ruta internacional entre Buenos Aires y Natal, el destino con playas muy bonitas y al que no es tan caro llegar. El próximo 30 de diciembre la low cost comenzará a operar dicha ruta, en el noreste de Brasil.

Ideal para planificar las vacaciones de verano con anticipación en este destino y aprovechar los precios promocionales. Los vuelos ya están disponibles en la web de JetSmart. Los precios van desde $370.115 (o US$268) finales por tramo, con tasas e impuestos incluidos.

Los vuelos por la aerolínea de bandera, por ejemplo, superan el millón y medio de pesos ida y vuelta. Llegando a costar casi el doble.

  • Serán siete vuelos semanales, de lunes a domingo.
Natal es reconocida por sus playas de aguas cálidas y cristalinas. Además de sus enormes dunas, áreas protegidas y paseos en buggy por la costa.

