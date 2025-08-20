OpenAI lanzó ChatGPT Go: La suscripción ultra barata ideal para todos

Durante 2025, la plataforma generó 1.350 millones de dólares, representando un crecimiento del 673% interanual. Estos datos confirman que ChatGPT se consolidó como la herramienta de inteligencia artificial más exitosa del planeta.

Pero cuidado: el CEO de OpenAI te advierte

Sam Altman de OpenAI reveló que millones de jóvenes usan la IA como terapeuta, pero advirtió sobre los graves riesgos de privacidad en ChatGPT.

La revolución de la inteligencia artificial llegó para quedarse, pero su creador lanzó una advertencia que debería preocuparte: no compartas información personal sensible con ChatGPT. Sam Altman, CEO de OpenAI confesó que existe un problema serio con la privacidad de estos sistemas.

image La situación se vuelve más compleja cuando considerás que compañías de seguros, empleadores o terceros interesados podrían acceder a información personal simplemente formulando las preguntas correctas al chatbot.

"La gente lo usa, especialmente los jóvenes, como si fuera un terapeuta o coach de vida", explicó Altman al conductor Theo Von. El empresario reconoció que los usuarios frecuentemente consultan sobre problemas de pareja, decisiones importantes y situaciones personales delicadas, creyendo que sus conversaciones permanecen confidenciales.

William Agnew, investigador de la Universidad Carnegie Mellon, advirtió sobre los riesgos técnicos adicionales: "Estos modelos son conocidos por regurgitar información", explicó. Esto significa que datos personales compartidos en una conversación podrían aparecer accidentalmente en las respuestas que el sistema proporcione a otros usuarios.

