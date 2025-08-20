urgente24
OpenAI lanzó ChatGPT Go: La suscripción ultra barata ideal para todos

El plan intermedio que estabas esperando: más memoria, mejor rendimiento y acceso a ChatGPT-5. OpenAI sabe lo que quieren sus usuarios.

20 de agosto de 2025 - 22:59
OpenAI acaba de revolucionar el mercado de la inteligencia artificial con el lanzamiento de ChatGPT Go, una suscripción económica que promete cambiar las reglas del juego. Esta nueva modalidad de pago se posiciona entre el plan gratis tradicional y las opciones premium, ofreciendo funcionalidades avanzadas a un precio que no vas a poder creer.

ChatGPT Go: más potencia sin quebrar el cochinito

La propuesta de OpenAI incluye acceso extendido al revolucionario modelo GPT-5, herramientas de generación de imágenes, carga de archivos y análisis de datos avanzados. Además, amplía significativamente la memoria del sistema, permitiendo conversaciones más personalizadas con una ventana de contexto mucho más grande que la versión gratis.

Los usuarios también obtienen acceso completo a proyectos, tareas especializadas y a los chatbots personalizados conocidos como GPT. Todo esto por apenas 300 rupias mensuales en India (aproximadamente 5 USD), donde se lanzó inicialmente esta modalidad.

image
OpenAI trabaja actualmente en expandir ChatGPT Go hacia otros países y regiones, prometiendo democratizar el acceso a tecnología de vanguardia sin comprometer la calidad del servicio gratis existente.

Los números son contundentes: ChatGPT genera 53 veces más ingresos que su competidor más cercano, Grok. Con más de 690 millones de descargas y 2 mil millones de dólares recaudados desde su lanzamiento, OpenAI demuestra por qué lidera el sector.

Durante 2025, la plataforma generó 1.350 millones de dólares, representando un crecimiento del 673% interanual. Estos datos confirman que ChatGPT se consolidó como la herramienta de inteligencia artificial más exitosa del planeta.

Pero cuidado: el CEO de OpenAI te advierte

Sam Altman de OpenAI reveló que millones de jóvenes usan la IA como terapeuta, pero advirtió sobre los graves riesgos de privacidad en ChatGPT.

La revolución de la inteligencia artificial llegó para quedarse, pero su creador lanzó una advertencia que debería preocuparte: no compartas información personal sensible con ChatGPT. Sam Altman, CEO de OpenAI confesó que existe un problema serio con la privacidad de estos sistemas.

image
La situación se vuelve más compleja cuando considerás que compañías de seguros, empleadores o terceros interesados podrían acceder a información personal simplemente formulando las preguntas correctas al chatbot.

"La gente lo usa, especialmente los jóvenes, como si fuera un terapeuta o coach de vida", explicó Altman al conductor Theo Von. El empresario reconoció que los usuarios frecuentemente consultan sobre problemas de pareja, decisiones importantes y situaciones personales delicadas, creyendo que sus conversaciones permanecen confidenciales.

William Agnew, investigador de la Universidad Carnegie Mellon, advirtió sobre los riesgos técnicos adicionales: "Estos modelos son conocidos por regurgitar información", explicó. Esto significa que datos personales compartidos en una conversación podrían aparecer accidentalmente en las respuestas que el sistema proporcione a otros usuarios.

