OpenAI lanzó Chat GPT-5 y eliminó los modelos previos, entre ellos Chat GPT 4o, sin opción de volver atrás. También mató al o3. La novedad, GPT-5, fue presentada como la superación de los modelos anteriores. Demasiado brutal. El rechazo de miles de usuarios fue inmediato.
LAS EMOCIONES MANDAN
Derrota de Chat GPT-5, triunfo del GPT-4o: Avatares de la IA
OpenAI lanzó GPT-5 eliminando GPT-4o del tirón. Pero demasiados usuarios habían desarrollado vínculos emocionales con el modelo anterior.
En X y en Reddit llegaron las amenazas de cancelación de la suscripción.
Y 24 horas después Sam Altman tuvo que calmar a las masas diciendo que devolvería 4o a los suscriptores Plus.
Javier Lacort en Xataka: "¿Por qué es importante? Porque nos recuerda una verdad incómoda de la IA: el rendimiento técnico no lo es todo. Muchos usuarios han desarrollado vínculos emocionales con modelos específicos. Con su tono, su ritmo, su forma de "pensar". GPT-4o tenía fama de ser cálido, conversacional, juguetón. OpenAI lo había programado con una personalidad "excesivamente aduladora", según admitieron después. Un mayordomo. GPT-5, diseñado para ser menos "servil" y más como "un amigo útil con inteligencia de doctorado", ha resultado frío y mecánico para algunos."
GPT-5
El lanzamiento del GPT-5 vino malparido. El sistema de enrutamiento automático —que decide si una respuesta necesita más tiempo para 'pensar'— falló durante horas, GPT-5 parecía "mucho más tonto", según dijo Altman.
Durante la presentación, OpenAI usó visualizaciones de datos con barras más altas para valores menores. Un desastre del marketing.
Luego, la subestimación de la conexión emocional. Los humanos somos seres gregarios, que desarrollamos vínculos.
En San Francisco hubo un encuentro espontáneo de miles de usuarios para el funeral de Sonnet 3, modelo retirado por Anthropic.
Altman tuvo que salirse del plan original de GPT-5 y prometer duplicar los límites de uso para usuarios Plus y mejorar la transparencia sobre qué modelo responde cada consulta, aún cuando él insista en que GPT-5 "funciona mejor en la mayoría de aspectos".
La disponibilidad a largo plazo de GPT-4o es desconocida. Por ahora, los suscriptores Plus tienen lo mejor de ambos mundos: GPT-5 para capacidad máxima, GPT-4o para cuando quieren una voz más familiar y agradable.
