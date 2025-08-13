Derrota de Chat GPT-5, triunfo del GPT-4o: Avatares de la IA

Durante la presentación, OpenAI usó visualizaciones de datos con barras más altas para valores menores. Un desastre del marketing.

Luego, la subestimación de la conexión emocional. Los humanos somos seres gregarios, que desarrollamos vínculos.

En San Francisco hubo un encuentro espontáneo de miles de usuarios para el funeral de Sonnet 3, modelo retirado por Anthropic.

Altman tuvo que salirse del plan original de GPT-5 y prometer duplicar los límites de uso para usuarios Plus y mejorar la transparencia sobre qué modelo responde cada consulta, aún cuando él insista en que GPT-5 "funciona mejor en la mayoría de aspectos".

La disponibilidad a largo plazo de GPT-4o es desconocida. Por ahora, los suscriptores Plus tienen lo mejor de ambos mundos: GPT-5 para capacidad máxima, GPT-4o para cuando quieren una voz más familiar y agradable.

