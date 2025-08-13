Caso en Coghlan: La ley que podría impedir que homicidios sin cuerpo queden impunes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argenpoirot/status/1954939556303945742&partner=&hide_thread=false A Diego lo descuartizaron y enterraron en el jardín de este tipo, al padre de Diego lo atropellaron a 5 cuadras cuando buscaba al hijo y nunca se supo quien.

Hay delitos que NO pueden prescribir.

Hay que cambiar la ley ya (aunque sería a futuro) pic.twitter.com/eD2MkJtiUU — Poirot (@Argenpoirot) August 11, 2025

Un proyecto con impacto en la política criminal

La modificación propuesta busca eliminar el incentivo de ocultar un cuerpo como estrategia para garantizar la impunidad. Según el texto, esta reforma protegería el derecho de las familias a obtener verdad y justicia, disuadiría a potenciales homicidas y reforzaría la confianza ciudadana en el sistema judicial.

El proyecto también toma como referencia legislaciones y jurisprudencia internacionales que adaptan la prescripción a la naturaleza del delito, evitando que el paso del tiempo sea un aliado del crimen.

Si se aprueba, la norma garantizará que la cuenta regresiva para investigar y juzgar un homicidio solo empiece cuando se encuentre el cuerpo, sin importar cuántos años hayan transcurrido desde el hecho.

El proyecto completo a continuación

Abogado de Cristian Graf: “Mi cliente quiere presentarse a declarar, no tiene nada que esconder”

El doctor Martín Díaz remarcó que “Cristian en estos momentos no se encuentra bien. Está recibiendo acoso, hostigamiento y si querés llamarlo perturbación a su derecho de la propiedad por parte de muchas personas de la prensa”.

Hablo de lo feo que es salir a la puerta de tu casa y tener 20 personas con cámaras y micrófonos. Graf no es una persona mediática, ni está acostumbrado a dar entrevistas. Hablo de lo feo que es salir a la puerta de tu casa y tener 20 personas con cámaras y micrófonos. Graf no es una persona mediática, ni está acostumbrado a dar entrevistas.

“Es la primera vez que le pasa esto en su vida, él no lo sabía. Me manifestó que tenía el total desconocimiento de que esos huesos estaban enterrados ahí”, dijo el defensor.

