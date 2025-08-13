DEBES SABERLO
Efectos secundarios del fentanilo, la droga con uso médico que es extremadamente potente
Mira la lista de efectos secundarios del fentanilo, la potente droga de uso médico que ha causado alarma en Argentina.
El fentanilo es un opioide sintético, lo que significa que se crea en un laboratorio con sustancias químicas, dijo David Fiellin, director del Programa de Medicina de la Adicción de Yale, a The New York Times.
En la medicina, el fentanilo se usa como analgésico para aliviar el dolor agudo y crónico, como el dolor oncológico, y también está aprobado para su uso como anestésico.
"El fentanilo afecta el cerebro. Al igual que la heroína, la morfina y otros opioides, actúa uniéndose a los receptores opioides del cuerpo, que se encuentran en las áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones", explica la organización Drug Free Kids Canada.
Pero, ¿Cuáles son los efectos secundarios del fentanilo? ¿Qué efectos mentales y físicos tiene el fentanilo? ¿Qué le pasa al organismo cuando se usa fentanilo?
Fentanilo: Efectos secundarios
Además de aliviar el dolor, el fentanilo puede provocar efectos secundarios mentales y físicos, que van desde mareos hasta estreñimiento.
De acuerdo con expertos, el fentanilo puede tener efectos negativos para la salud, incluso cuando se consume según lo recetado.
La Clínica Cleveland indica que los efectos secundarios del fentanilo que, generalmente, no requieren atención médica son mareo, modorra (somnolencia), náuseas y vómitos. Sin embargo, advierte que se debe consultar al médico si estos síntomas son molestos o persistentes.
El fentanilo también puede tener un efecto secundario mortal llamado depresión respiratoria, que es cuando tu impulso natural de respirar se reduce y la respiración se vuelve lenta y superficial, dijo Fiellin a The New York Times.
Ahora bien, MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, detalla la lista de efectos secundarios que el fentanilo puede tener en el cuerpo:
- Somnolencia
- Dolor de cabeza
- Dolor de estómago
- Gases
- Acidez estomacal
- Pérdida de peso
- Dificultad para orinar
- Cambios en la visión
- Ansiedad
- Depresión
- Pensamientos inusuales
- Sueños inusuales
- Dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido
- Boca seca
- Enrojecimiento repentino de la cara, el cuello o la parte superior del pecho,
- Temblor incontrolable de una parte del cuerpo
- Dolor de espalda
- Dolor, aftas o irritación en la boca en el área donde colocó el medicamento,
- Inflamación de las manos, brazos, pies, tobillos o parte inferior de las piernas
En caso de sobredosis de fentanilo
En caso de sobredosis de fentanilo, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) señala que el fentanilo puede tener varios efectos.
"La sobredosis puede causar estupor, cambios en el tamaño de las pupilas, piel húmeda, cianosis, coma e insuficiencia respiratoria que pueden provocar la muerte", precisa la DEA.
"La presencia de una tríada de síntomas como coma, pupilas puntiformes y depresión respiratoria sugiere fuertemente una intoxicación por opioides", advierte.
