Efectos secundarios del fentanilo, la droga con uso médico que es extremadamente potente

Fentanilo: Efectos secundarios

Además de aliviar el dolor, el fentanilo puede provocar efectos secundarios mentales y físicos, que van desde mareos hasta estreñimiento.

De acuerdo con expertos, el fentanilo puede tener efectos negativos para la salud, incluso cuando se consume según lo recetado.

La Clínica Cleveland indica que los efectos secundarios del fentanilo que, generalmente, no requieren atención médica son mareo, modorra (somnolencia), náuseas y vómitos. Sin embargo, advierte que se debe consultar al médico si estos síntomas son molestos o persistentes.

El fentanilo también puede tener un efecto secundario mortal llamado depresión respiratoria, que es cuando tu impulso natural de respirar se reduce y la respiración se vuelve lenta y superficial, dijo Fiellin a The New York Times.

Ahora bien, MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, detalla la lista de efectos secundarios que el fentanilo puede tener en el cuerpo:

Somnolencia

Dolor de cabeza

Dolor de estómago

Gases

Acidez estomacal

Pérdida de peso

Dificultad para orinar

Cambios en la visión

Ansiedad

Depresión

Pensamientos inusuales

Sueños inusuales

Dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido

Boca seca

Enrojecimiento repentino de la cara, el cuello o la parte superior del pecho,

Temblor incontrolable de una parte del cuerpo

Dolor de espalda

Dolor, aftas o irritación en la boca en el área donde colocó el medicamento,

Inflamación de las manos, brazos, pies, tobillos o parte inferior de las piernas

En caso de sobredosis de fentanilo

En caso de sobredosis de fentanilo, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) señala que el fentanilo puede tener varios efectos.

"La sobredosis puede causar estupor, cambios en el tamaño de las pupilas, piel húmeda, cianosis, coma e insuficiencia respiratoria que pueden provocar la muerte", precisa la DEA.

"La presencia de una tríada de síntomas como coma, pupilas puntiformes y depresión respiratoria sugiere fuertemente una intoxicación por opioides", advierte.

