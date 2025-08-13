Javier Milei 'finge demencia', pero su caballito está rengueando

Live Blog Post

Ricardo López Murphy vs. LLA: "Delirantes que atropellan la República para enriquecerse"

Ricardo López Murphy, quien recientemente confirmó que será candidato por Republicanos Unidos, desmarcándose del PRO tras la alianza del partido amarillo con LLA, apoyó el mensaje que más temprano dio Esteban Bullrich justamente criticando dicho acuerdo, tal como se informó en este Vivo.

"Cuánto coincido con vos Esteban querido. Aún con las diferencias que tuvimos en estos años, había una enorme cantidad de valores que siempre compartimos y que hoy se ven pisoteados por LLA", comenzó su mensaje López Murphy, en respuesta a Esteban Bullrich en X.

Luego, se despachó durísimo contra los libertarios: "una banda de delirantes que juegan a ser los paladines de la moral y atropellan la República para enriquecerse".

"Para todos los que no se resignan a este fraude moral habrá una alternativa en octubre en la CABA. Una propuesta seria, republicana y decente. Y hay lugar para todos", invitó.