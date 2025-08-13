urgente24
en vivo COMPLICADO

Javier Milei 'finge demencia', pero su caballito está rengueando

Javier Milei en su caballito de batalla, que ya no luce tan rudo...

Javier Milei en su caballito de batalla, que ya no luce tan rudo...

Imagen creada con IA/Grok.
Javier Milei en su caballito de batalla, que ya no luce tan rudo...

Javier Milei en su caballito de batalla, que ya no luce tan rudo...

Imagen creada con IA/Grok.

Javier Milei se hace el desentendido ("finge demencia", dicen los jóvenes) pero es mala noticia en año electoral: su caballito de batalla (inflación) renguea.

13 de agosto de 2025 - 17:33

EN VIVO

A contramano de lo que esperaba el Gobierno,la inflación subió en julio (fue 1,9%) y es una mala noticia para Javier Milei en año electoral, aunque el Presidente se haga el desentendido ("finge demencia", como dicen los jóvenes) y celebre una baja en la "inflación núcleo" o que el índice no llegó a 2 puntos porcentuales o alguna otra vuelta discursiva. La realidad es que van dos meses en que el IPC no baja, sube.

El eje del proselitismo oficialista es la estabilidad, representada por el cese de la inflación. Si la inflación sube, el Gobierno está en problemas. Y deberá buscar otro relato para la campaña electoral (lo de "kirchnerismo o libertad" ya tiene olor a naftalina).

Se entiende que haya que sostener el relato a toda costa, pero a veces es conveniente no exagerar ni sobreactuar pues se corre el riesgo de subestimar a la población/electores. Y la sobreactuación de Milei se nota mucho, sobre todo porque la mayoría de los libertarios salieron con el mismo discurso de la 'inflación núcleo', dato que en meses previos no habían siquiera mencionado pero ahora es el eje de la celebración ¿? oficialista. Lo peor es que para agosto las previsiones no son mejores, ya que se espera cierto impacto en precios por la disparada del dólar en la última semana de julio.

inflacion milei tuit

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Ricardo López Murphy vs. LLA: "Delirantes que atropellan la República para enriquecerse"

Ricardo López Murphy, quien recientemente confirmó que será candidato por Republicanos Unidos, desmarcándose del PRO tras la alianza del partido amarillo con LLA, apoyó el mensaje que más temprano dio Esteban Bullrich justamente criticando dicho acuerdo, tal como se informó en este Vivo.

"Cuánto coincido con vos Esteban querido. Aún con las diferencias que tuvimos en estos años, había una enorme cantidad de valores que siempre compartimos y que hoy se ven pisoteados por LLA", comenzó su mensaje López Murphy, en respuesta a Esteban Bullrich en X.

Luego, se despachó durísimo contra los libertarios: "una banda de delirantes que juegan a ser los paladines de la moral y atropellan la República para enriquecerse".

"Para todos los que no se resignan a este fraude moral habrá una alternativa en octubre en la CABA. Una propuesta seria, republicana y decente. Y hay lugar para todos", invitó.

Captura de pantalla 2025-08-13 194949

Live Blog Post

"Es escandaloso el nivel de improvisación del equipo económico": Más repercusiones

La licitación del Tesoro, con tasas cercanas al 70% anual, logró 'rollear' poco más de $9 billones, es decir, el 61% de los vencimientos por alrededor de $15 billones.

Muchos economistas y financistas cuestionan las decisiones que está tomando el equipo económico, y siguen las repercusiones en X:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/tunykollmann/status/1955749051594375244&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1955759700034904384&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1955736894219940082&partner=&hide_thread=false
image
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NieveJuancito/status/1955736323907838186&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carod2015/status/1955744314035712126&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

$LIBRA: La Justicia investiga "pagos indirectos a funcionarios" (coimas)

Vanesa Petrillo en Ámbito.com:

"El fiscal Eduardo Taiano dio a conocer su hipótesis en el caso $LIBRA: sostuvo que investiga una compleja red de transacciones vinculadas a criptomonedas, que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas y 'pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos'.

Es decir que la hipótesis de un cohecho o 'coimas' relacionada con la estafa de $LIBRA es una de las puntas que investiga la justicia en la causa en la que están imputados desde el presidente Javier Milei y su hermana Karina, un ex funcionario de la CNV Sergio Morales, los amigos del Presidente, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, los empresarios extranjeros Hadyen Davis y el verdadero Julian Peh.

Las hipótesis del fiscal están plasmadas en un documento conocido en las últimas horas en la que se dan detalles de la investigación y la postura de la justicia informada a Tether (USDT) o dólar cripto, que es la empresa a la que se pidió congelamiento de parte de los fondos.

Antes de que la jueza María Servini dictara la medida cautelar para congelar fondos, Novelli y Terrones Godoy movieron los tokens y transformaron cripto dólares en Ethereum, que es una criptomoneda que no se puede bloquear".

Live Blog Post

Operaron a Patricia Bullrich y hay hermetismo: Qué se sabe

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue sometida a una intervención quirúrgica de la que no trascendieron detalles, pero desde su entorno confirmaron que fue una operación "programada, mínima y ambulatoria".

Desde las filas de Bullrich no precisaron el motivo de la intervención, así como tampoco el lugar de internación, pero según el diario La Nación, el procedimiento se realizó en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

Las primeras versiones que trascendieron hablaban de un operación de tiroides que habría sido realizada en el Hospital de Clínicas. Sus voceros no confirmaron esa versión ante la consulta de Clarín, aunque minimizaron el procedimiento y enfatizaron en que no quedaría internada.

La ministra se mostró activa en redes sociales durante la tarde.

Live Blog Post

Arde la interna libertaria: Marcela Pagano denunció a Sarubbi Benítez

La diputada de LLA Marcela Pagano denunció al abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez ante el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, por amenazas y agravios. Reclamó que le quiten la matrícula profesional.

Sarubbi Benítez es abogado de influencers y dirigentes libertarios, como Daniel Parisini (Gordo Dan), Fernando Cerimedo (La Derecha Diario), Esteban Glavinich (TraductorTeAma) y el vocero presidencial Manuel Adorni, entre otros. Además, es panelista en un programa del canal de streaming Carajo, y en otro programa de Neura.

"El doctor Sarubbi Benítez ha incurrido en conductas públicas incompatibles con la ética profesional, que exceden la libertad de expresión y se encuadran en expresiones injuriosas, discriminatorias, ofensivas y temerarias, con claras implicancias disciplinarias", planteó Pagano, en la denuncia a la que accedió Clarín.

"Más grave aún, el doctor Sarubbi Benítez profirió amenazas directas contra mi persona, también de manera pública y en el contexto de la denuncia que presenté recientemente ante la Justicia. Dichas amenazas, que incluyeron referencias agresivas a mi condición de mujer y de funcionaria pública, se encuentran hoy bajo investigación judicial", añadió en su escrito Marcela Pagano.

El Colegio Público fijó una audiencia con la diputada Pagano el próximo 25 de agosto.

pagano Milei.jpg
Live Blog Post

Habló Sergio Massa: "Mi cabeza está puesta en la unidad"

Sergio Massa habló por primera vez antes del cierre de listas para las elecciones legislativas y reiteró su pedido de unidad dentro del peronismo. Si bien la versión es que no será candidato, en el audio difundido no se lo escucha confirmar explícitamente esa información aunque hace eje en que lo importante es " la unidad".

“Para mí lo más importante, lo único importante de todo este quilombo, es que el sábado cerremos una buena lista de unidad. Nadie va a quedar conforme. Todos tenemos que quedar adentro, dijo Massa en un audio que envió a Radio10.

“Es lo único importante para consolidar lo que para mí fue un primer paso, que es la unidad de provincia de Buenos Aires, que nos puede llevar a un triunfo el 7 de septiembre como antesala del posicionamiento del peronismo en octubre”, agregó.

Y remarcó: “Mi cabeza está puesta en eso y mi laburo está puesto en eso. Milite todo el día, en todo el tiempo que pueda. Quiero unidad. Después, lo demás, secundario".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ejesdecom/status/1955729685389672852&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Licitación del Tesoro, problema para el Caputo Team: Casi 40% sin 'rollear', pese a tasa muy alta

El Gobierno afrontó un test clave este miércoles, al afrontar un megavencimiento de deuda ($15 billones) en una nueva licitación. Según informó la Secretaría de Finanzas, adjudicó $9,147 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,977 billones.

"Esto significa un rollover sobre los vencimientos del día de la fecha de 61,07%", señaló el Secretario de Finanzas Pablo Quirno. Es decir, casi un 40% del total quedó sin renovar, pese a que se convalidaron tasas altas nuevamente, que alcanzaron el 69% en los tramos más cortos.

Opinan los economistas:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1955732583058182658&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PabloWende/status/1955728967723307397&partner=&hide_thread=false
image
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ladymarketok/status/1955731821167092222&partner=&hide_thread=false
image
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Macroopolo/status/1955732910390296756&partner=&hide_thread=false

Aquí más información:

Más supertasas del Tesoro: La licitación dejó tasas de hasta casi 70% anual, ¿cómo cerraron los mercados?

Live Blog Post

Motosierra + inmobiliaria libertaria: Patricia Bullrich vende terreno de Prefectura

Publicó Infocielo:

"Las fuerzas federales de seguridad también sufren el achicamiento del Estado que impulsa Javier Milei desde su llegada a Casa Rosada. Esta semana le tocó a Prefectura Naval y, casualmente o no, a parte de su infraestructura emplazada en municipios de la provincia de Buenos Aires. La situación de Escobar y de Pinamar.

El escándalo empezó en el distrito ubicado en el norte del conurbano bonaerense y que gobierna Ariel Sujarchuk. El propio intendente fue quien denunció, ayer en redes sociales, que el Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich cerró la División de Seguridad Ciudadana que Prefectura tenía en Escobar. Para el alcalde fue una decisión 'sorpresiva, inconsulta, intempestiva y unilateral' que 'afecta gravemente a nuestro municipio'.

Según pudo saber este medio, la oficina en cuestión tenía 75 efectivos y móviles. Funcionaba desde 2016 y estaba abocada a patrullar el distrito 'cubriendo puntos estratégicos y trabajando en articulación con la Policía Bonaerense y las fuerzas municipales', explicó Sujarchuk.

(...) Mientras las autoridades escobarenses piden que se revea la decisión, este miércoles se oficializó un nuevo embate del Plan Motosierra en la Prefectura. La medida fue oficializada con la Resolución 78/25 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y afecta al distrito costero de Pinamar.

En rigor, la fuerza de seguridad se desprendió de un terreno de más de 3.400 metros cuadrados ubicado a 100 metros del mar. El predio, que según un informe de la Dirección de Despliegue Territorial está 'limpio, desocupado, sin uso y con una pequeña construcción abandonada', había sido traspasado a Prefectura Naval en 2023 para construir una unidad operativa.

Sin embargo, a fines de julio la cartera de Patricia Bullrich informó que 'resulta innecesario' y lo puso a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado 'para los fines que estime pertinentes'. Cabe recordar que el organismo que hoy lidera Nicolás Pakgojz se propuso vender más de 300 inmuebles del Estado nacional y este de Pinamar podría sumarse a la lista".

Live Blog Post

Esteban Bullrich, otro PRO que cuestiona el acuerdo con LLA

Esteban Bullrich cuestionó el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). El exsenador nacional aseguró que esta alianza no representa a la esencia de su partido. "El PRO que fundamos hace 20 años está vivo, pero LLA no lo representa", escribió.

En su descargo, el ex legislador nacional remarcó que el PRO que nació hace más de veinte años "tenía infinitas diferencias con LLA", alineándose al discurso de María Eugenia Vidal, otro pilar del partido amarillo.

"No habríamos propuesto a Lijo para la Corte, no insultábamos opositores, no insultábamos periodistas, no insultábamos a los que pensaban diferente, creíamos que un Estado inteligente que invertía en educación como garantía de un futuro mejor", detalló Bullrich sobre las diferencias que encuentra entre la misión original del PRO y las medidas del espacio libertario.

image
Live Blog Post

Inflación: Libertarios celebran (¿?), estallan memes

Muchas repercusiones en X por el aumento de la inflación y la reacción oficial de celebrar aunque no haya nada que celebrar...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/hagovunbekannt/status/1955713078399484367&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/dariomaceiras1/status/1955718802554896596&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/omarbogado32/status/1955712797754483016&partner=&hide_thread=false
Captura de pantalla 2025-08-13 170107
Captura de pantalla 2025-08-13 170034

-----------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

El biógrafo de Milei coincide con Guelar sobre Mauricio Macri: "Hijo de p..."

$LIBRA: La oposición dio el 1er. paso para reactivar la Comisión Investigadora

Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias

"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000"

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES