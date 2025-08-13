En un día signado por la nueva licitación del Tesoro, en la que se convalidaron tasas de casi 70% anual, y por los datos de inflación de julio que publicó el INDEC, el dólar mayorista volvió a bajar. Los bonos siguen con una tendencia alcista y el riesgo país sufrió una leve caída.
DOLAR MAYORISTA EN BAJA
Licitación del Tesoro: Cierre con tasas casi del 70% anual ¿Cómo la vieron los mercados?
El Tesoro convalidó tasas cercanas al 70 % anual y rolleó 61% de los vencimientos. Mientras tanto, el dólar siguió en baja
Licitación del Tesoro
El Tesoro licitó LECAPs y otros instrumentos para rollear deuda, es decir, para pagar deuda con el dinero que consigue de la licitación, pero por el cual se compromete a pagar nueva deuda y nuevos intereses.
Así lo publicó el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, en su cuenta de X:
Dólar
Desde inicios de agosto el dólar sigue bajando después del pico que tuvo a fines del mes pasado y que dejó sospechas sobre las ganancias que generaron los contratos de dólar futuro de julio. En ese momento, diferentes especialistas hicieron hincapié en que el dólar se había disparado especialmente justo antes del cierre del mes, cuando se define el margen de ganancia de los contratos, y al día siguiente la divisa comenzó a caer.
Hoy, miércoles 13/08, el dólar mayorista cerró en $1.313, un 0,34% menos que ayer. Sin embargo, el oficial y el blue subieron a $1.333,24 y $1.340, respectivamente.
El dólar MEP y el CCL, por su parte, cerraron en $1.318,06 y$1.317,66.
Bonos y riesgo país
El bono GD46 subió 1,94%, el GD41, 1,32% y el AL35 aumentó 1,17%, siendo los de mejor rendimiento dentro de los bonos más relevantes.
MERVAL
El Merval, sin embargo, tuvo una caída de 1,74%, reflejo de la mala jornada que vivieron la mayor parte de las empresas que cotizan en la bolsa porteña.
Por ejemplo, Loma Negra cayó (-3,98%), seguido de Central Puerto, que bajó su cotización (-2,38%). Otra empresa que también tuvo perdidas fue YPF, aunque en menor medida. La petrolera nacional cayó (-0,88%), Pampa Energía corrió con la misma suerte (-0,61%) y Grupo Galicia cayó (-0,43%).
ADR
Los ADRs, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, tuvieron un comportamiento diverso, habiendo resultado negativo para las principales empresas.
Mientras que Globant subió 4,73%, Banco Supervielle cayó (-1,68%), la cotización de BBVA bajó (-1,91%), seguido por Mercado Libre (-0,92%) e YPF (-0,27%).
