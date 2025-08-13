La cripto Bullish se dispara 83% en su debut en Wall Street y vale US$ 10.000 millones

Los mercados de capital públicos están demostrando un deseo de invertir en empresas centradas en criptomonedas. Los mercados de capital públicos están demostrando un deseo de invertir en empresas centradas en criptomonedas.

También mencionó el caso de Circle Internet, otro operador cripto que debutó en bolsa en junio y ha mostrado un recorrido alcista.

La política de Estados Unidos beneficia a las criptomonedas

El contexto político también juega a favor. El reciente giro del presidente Donald Trump, quien revirtió las políticas restrictivas hacia las criptomonedas implementadas por la administración Biden, ha devuelto el optimismo al sector. Con el precio del bitcoin en niveles récord y una legislación sobre stablecoins recientemente aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el terreno parece fértil para las firmas vinculadas al ecosistema digital.

image Donald Trump encabeza una cruzada por el uso legal de las criptomonedas. Se aprobaron diferentes leyes en el Congreso de Estados Unidos.

La actualidad de Bullish

Bullish se presenta como una plataforma de intercambio de activos digitales con foco institucional. Sin embargo, no todo son luces: en su último reporte trimestral, Bullish informó una pérdida neta de US$ 349 millones, un giro negativo respecto al mismo período del año anterior, cuando había obtenido ganancias por US$ 105 millones. Aun así, el apetito del mercado por su IPO fue evidente: la compañía subió su precio objetivo en dos oportunidades antes del debut, y las acciones multiplicaron su valor inicial al comenzar la jornada.

Bullish ya había intentado salir a bolsa en 2021, pero la operación se frustró por la caída generalizada del mercado. Desde 2023, además, es propietaria del medio especializado CoinDesk, una referencia clave en la cobertura del mundo cripto.

Consultado sobre el auge actual, Tyrer sostuvo: “Las criptomonedas son una clase de activo con ciclos. Los picos son abruptos y los valles, profundos. No creo que estemos en una burbuja”.

