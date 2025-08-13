Bullish, el exchange de criptomonedas fundado con el respaldo del magnate Peter Thiel, protagonizó un debut explosivo en Wall Street, en otra muestra del renovado entusiasmo de los inversores por las empresas ligadas al ecosistema cripto. Terminó la jornada con una suba del 83%.
La cripto Bullish se dispara 83% en su debut en Wall Street y vale US$ 10.000 millones
El exchange respaldado por Peter Thiel, Bullish, recaudó US$ 1.100 millones en su salida a Wall Street. Fuerte impulso del nuevo viento político.
Tras fijar el precio de su oferta pública inicial (IPO) en US$ 37 por acción, los papeles de la firma llegaron a tocar los US$ 118 en su primer día de cotización, antes de cerrar con una suba del 83%, en US$68.
Con esta performance, la valuación de mercado totalmente diluida de Bullish se ubicó cerca de los US$ 10.000 millones, en una jornada marcada por la alta volatilidad pero también por el respaldo del mercado a una empresa que intenta posicionarse como un jugador institucional fuerte dentro del universo cripto.
La compañía, con sede en las Islas Caimán, recaudó US$ 1.100 millones en la operación, que despertó fuerte interés de fondos e inversores minoristas.
Chris Tyrer, presidente de Bullish, en diálogo con Financial Times dijo:
También mencionó el caso de Circle Internet, otro operador cripto que debutó en bolsa en junio y ha mostrado un recorrido alcista.
La política de Estados Unidos beneficia a las criptomonedas
El contexto político también juega a favor. El reciente giro del presidente Donald Trump, quien revirtió las políticas restrictivas hacia las criptomonedas implementadas por la administración Biden, ha devuelto el optimismo al sector. Con el precio del bitcoin en niveles récord y una legislación sobre stablecoins recientemente aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el terreno parece fértil para las firmas vinculadas al ecosistema digital.
La actualidad de Bullish
Bullish se presenta como una plataforma de intercambio de activos digitales con foco institucional. Sin embargo, no todo son luces: en su último reporte trimestral, Bullish informó una pérdida neta de US$ 349 millones, un giro negativo respecto al mismo período del año anterior, cuando había obtenido ganancias por US$ 105 millones. Aun así, el apetito del mercado por su IPO fue evidente: la compañía subió su precio objetivo en dos oportunidades antes del debut, y las acciones multiplicaron su valor inicial al comenzar la jornada.
Bullish ya había intentado salir a bolsa en 2021, pero la operación se frustró por la caída generalizada del mercado. Desde 2023, además, es propietaria del medio especializado CoinDesk, una referencia clave en la cobertura del mundo cripto.
Consultado sobre el auge actual, Tyrer sostuvo: “Las criptomonedas son una clase de activo con ciclos. Los picos son abruptos y los valles, profundos. No creo que estemos en una burbuja”.
