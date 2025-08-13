Desde las 19, Cerro Porteño y Estudiantes se enfrentan por los octavos de final de la Copa Libertadores. En el Estadio La Nueva Olla, en Asunción, el Ciclón del Este recibe al Pincha en el duelo de ida de la llave. Del otro lado de la línea de cal, habrá dos entrenadores que ya se conocen.
Cerro Porteño 0 - Estudiantes 0: Martínez le propone orden y compromiso a Domínguez
Cerro Porteño y Estudiantes finalizan un primer tiempo sin demasiadas emociones. Los paraguayos ceden el protagonismo, pero están muy comprometidos en la marca.
19:49
Final del 1T
19:43
Bienvenido Palacios, lo estaban esperando
19:29
Si Estudiantes no hace ESTO, será difícil romper a un rival muy ordenado
19:21
VIDEO: ¡La atajada del campeonato! Arzamendia casi abre el marcador para el Pincha con un zapatazo bárbaro, pero la respuesta fue más espectacular
19:09
El factor de Cerro Porteño que Estudiantes aun no puede vulnerar
19:08
Estudiantes propone, Cerro espera
19:01
Comienza el 1T
18:54
La fuerte racha de Cerro Porteño que Estudiantes buscará romper
18:51
Cómo terminaron la fase de grupos Estudiantes y Cerro Porteño
18:45
Cómo está el historial entre Diego Martínez y Eduardo Domínguez
18:44
Equipo confirmado en Estudiantes
Diego Martínez y Eduardo Domínguez ya se enfrentaron en otras cinco oportunidades. Uno siempre como DT del Pincha, y el otro como DT de Tigre, Huracán y Boca. El historial está a favor del primero: Martínez nunca le pudo ganar, y Domínguez acumula un saldo a favor de dos triunfos. El resto fueron empates.
Entretiempo
Pincha y Ciclón finalizan un primer tiempo que no tuvo demasiadas emociones. Fue un partido muy medido, calculado, parecido a un juego de ajedrez.
Los paraguayos cedieron la pelota a los argentinos, que asumieron el protagonismo desde la creación. No obstante, el local estuvo muy atento y comprometido para la marca, los movimientos de lado a lado y los duelos individuales. Casi no dejó progresar a un Estudiantes que careció de ideas suficientes para abrir el operativo cerrojo de Cerro.
