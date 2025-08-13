Cerro Porteño 0 - Estudiantes 0: Martínez le propone orden y compromiso a Domínguez

Desde las 19, Cerro Porteño y Estudiantes se enfrentan por los octavos de final de la Copa Libertadores. En el Estadio La Nueva Olla, en Asunción, el Ciclón del Este recibe al Pincha en el duelo de ida de la llave. Del otro lado de la línea de cal, habrá dos entrenadores que ya se conocen.

Embed Diego Martínez y Eduardo Domínguez ya se enfrentaron en otras cinco oportunidades. Uno siempre como DT del Pincha, y el otro como DT de Tigre, Huracán y Boca. El historial está a favor del primero: Martínez nunca le pudo ganar, y Domínguez acumula un saldo a favor de dos triunfos. El resto fueron empates.

Entretiempo Pincha y Ciclón finalizan un primer tiempo que no tuvo demasiadas emociones. Fue un partido muy medido, calculado, parecido a un juego de ajedrez.

Los paraguayos cedieron la pelota a los argentinos, que asumieron el protagonismo desde la creación. No obstante, el local estuvo muy atento y comprometido para la marca, los movimientos de lado a lado y los duelos individuales. Casi no dejó progresar a un Estudiantes que careció de ideas suficientes para abrir el operativo cerrojo de Cerro.

Live Blog Post Final del 1T Live Blog Post Bienvenido Palacios, lo estaban esperando Tiago Palacios tuvo su primera intervención con protagonismo en el partido. Bienvenido. El Pincha necesita mayor asociación del volante, sumarlo a la gestación de juego en 3/4 de cancha y aprovechar su cambio de ritmo para verticalizar el juego. Live Blog Post Si Estudiantes no hace ESTO, será difícil romper a un rival muy ordenado A pesar de que no tenga la pelota, el equipo paraguayo es muy disciplinado para detener los avances del Pincha y tiene clara su idea: se planta en mitad de cancha en un 4-4-2 cerrado. El conjunto argentino deberá darle amplitud al equipo, con la proyección de los laterales y sus extremos, para ensanchar a Cerro y abrir el férreo cerrojo que propone. Live Blog Post VIDEO: ¡La atajada del campeonato! Arzamendia casi abre el marcador para el Pincha con un zapatazo bárbaro, pero la respuesta fue más espectacular Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/1955757649481404665&partner=&hide_thread=false #LIBERTADORESxFoxSports | ¡GRAN RESPUESTA DE ARIAS AL REMATE DE ARZAMENDIA! Viví la CONMEBOL Libertadores en la pantalla de Fox Sports con los relatos de @hernandelorenzi, los comentarios de @MiguelOsovi y en campo de juego @mariano_almada pic.twitter.com/Nw9GiIwDAQ — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 13, 2025 Live Blog Post El factor de Cerro Porteño que Estudiantes aun no puede vulnerar A pesar de manejar el ritmo del partido, el Pincha todavía no puede generar avances frente a un rival muy atento. La atención del conjunto paraguayo, por ahora, es la que lo mantiene muy intenso para presionar, marcar y moverse de lado a lado. Live Blog Post Estudiantes propone, Cerro espera Live Blog Post Comienza el 1T Live Blog Post La fuerte racha de Cerro Porteño que Estudiantes buscará romper El equipo de Martínez lleva ocho partidos sin conocer la derrota. Está primero en el campeonato paraguayo, en donde todavía no perdió. Live Blog Post Cómo terminaron la fase de grupos Estudiantes y Cerro Porteño El Pincha culminó primero del Grupo A con 12 puntos. Sumó tres victorias y dos derrotas. Por su parte, el Ciclón del Este terminó segundo en el Grupo G. Acumuló un triunfo, tres derrotas y un empate. Fue una floja primera fase, siendo el equipo que menos sumó de todos los que clasificaron a octavos de final. Live Blog Post Cómo está el historial entre Diego Martínez y Eduardo Domínguez Martínez nunca le pudo ganar a Domínguez como entrenador en las cinco oportunidades en que se enfrentaron. El DT del Pincha le ganó dos veces, ambas contra Boca, y el resto fueron empates contra Huracán y Tigre. Live Blog Post Equipo confirmado en Estudiantes Muslera; Meza, González Pirez, Rodríguez, Arzamendia; Castro, Ascacíbar, Medina; Palacios, Cetré, Carrillo