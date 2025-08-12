La crisis por el fentanilo contaminado no para y la tragedia se expande. Este martes 12/08 las autoridades confirmaron que las muertes vinculadas a la sustancia ya superan las 90 en todo el país, con nuevos casos detectados en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca. Las pesquisas buscan determinar si existen más víctimas que aún no fueron registradas.
El fentanilo mortal no para: Las muertes suben de 76 a 90 y advierten que habrá más casos
Confirman más de 90 muertes por fentanilo contaminado y la Justicia investiga posibles desvíos y responsabilidades.
Según fuentes sanitarias, actualmente no hay circulación de ampollas contaminadas, ya que los lotes detectados fueron retirados. Sin embargo, la Justicia sigue trabajando para esclarecer cómo se produjo la contaminación y si hubo desvío de la droga hacia el mercado ilegal.
Peritajes y líneas de investigación
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó un análisis clave en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata: allí, especialistas abrirán y examinarán una ampolla de fentanilo en buen estado para comparar su composición y buscar indicios sobre la ruta de producción.
La causa se inició en marzo, cuando el Ministerio de Seguridad inspeccionó los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, encontrando un total de cinco kilos de fentanilo. Según los registros, parte de esa cantidad ya había sido utilizada para producir ampollas destinadas a hospitales.
Hoy, hay 24 personas imputadas y los dueños de las empresas tienen prohibida la salida del país. Una de las hipótesis judiciales es que parte de la producción podría haber sido desviada para la venta en el mercado negro. Otra línea apunta a un posible sabotaje.
La desaparición del fentanilo y el rol de la ANMAT
Uno de los puntos más polémicos de la investigación es la desaparición de los cinco kilos que figuraban en stock al momento del allanamiento judicial. Los responsables de las empresas sostienen que el material fue destruido por estar vencido, respaldados por un acta notarial. La Justicia, sin embargo, no descarta que la sustancia haya tenido otro destino.
La fiscalía que interviene también puso la lupa sobre la actuación de la ANMAT y revisará sus procedimientos de los últimos cinco años. Se ordenó una pericia para determinar si existió un desvío hacia el narcotráfico.
Habló uno los empresarios involucrados
Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma, negó cualquier responsabilidad en las muertes. “Si las ampollas tienen contaminación, alguien la puso”, aseguró en declaraciones periodísticas. Señaló que el problema se detectó únicamente en el lote 31.202, elaborado junto a otros que no presentaron fallas, y que la propia empresa lo retiró del mercado antes de que interviniera el organismo regulador.
García Furfaro pidió que la investigación determine con precisión qué ocurrió: “Si hubo contaminación, hay que probarlo; y si no la hubo, también. Es un caso muy fuerte y merece respuestas claras”.
