El fentanilo mortal no para: Las muertes suben de 76 a 90 y advierten que habrá más casos

La desaparición del fentanilo y el rol de la ANMAT

Uno de los puntos más polémicos de la investigación es la desaparición de los cinco kilos que figuraban en stock al momento del allanamiento judicial. Los responsables de las empresas sostienen que el material fue destruido por estar vencido, respaldados por un acta notarial. La Justicia, sin embargo, no descarta que la sustancia haya tenido otro destino.

La fiscalía que interviene también puso la lupa sobre la actuación de la ANMAT y revisará sus procedimientos de los últimos cinco años. Se ordenó una pericia para determinar si existió un desvío hacia el narcotráfico.

Habló uno los empresarios involucrados

Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma, negó cualquier responsabilidad en las muertes. “Si las ampollas tienen contaminación, alguien la puso”, aseguró en declaraciones periodísticas. Señaló que el problema se detectó únicamente en el lote 31.202, elaborado junto a otros que no presentaron fallas, y que la propia empresa lo retiró del mercado antes de que interviniera el organismo regulador.

García Furfaro pidió que la investigación determine con precisión qué ocurrió: “Si hubo contaminación, hay que probarlo; y si no la hubo, también. Es un caso muy fuerte y merece respuestas claras”.

__________________________

Más noticias en Urgente24:

Quieren regular todos los drones del país: Licencias, controles y multas

Declararon persona no grata a un dirigente libertario en Santa Cruz: El motivo

Muertes por fentanilo: El Congreso trata de abrir su propia investigación y desafía a la Justicia