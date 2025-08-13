El juicio por el atentado fallido a Cristina Kirchner avanzó este miércoles 13/08 con los alegatos de la querella, que pidió 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel, acusado de gatillar un arma a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta, y para Brenda Uliarte, a quien consideran coautora del hecho.
JUICIO
Atentado fallido: Cuántos años de cárcel pidió Cristina Kirchner para Los Copitos
Avanza el juicio por el atentado fallido a Cristina Kirchner. Sus abogados fueron contundentes y pidieron todo el peso de la ley para la banda de los copitos.
Los abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira sostuvieron que ambos actuaron de manera conjunta y reclamaron que las penas se agraven por violencia de género. En cambio, no solicitaron condena para Nicolás Carrizo, señalado como líder de la denominada “banda de los Copitos”, al considerar que no hay pruebas suficientes para vincularlo al ataque.
“Cristina nos dijo: ‘Yo no uso el derecho penal para hacer política o vengarme. Si no hay que acusarlo, no lo acusen’”, señaló Aldazábal.
Atentado a CFK: Críticas a la investigación y al manejo del celular
Uno de los ejes más duros del alegato fueron las críticas a la jueza María Eugenia Capuchetti y al manejo del teléfono de Sabag Montiel, un Samsung A50 que, según la querella, fue reseteado a las 24 horas de ser secuestrado.
“En 24 horas se arruinó la prueba más importante”, denunció Aldazábal.
El abogado cuestionó que el peritaje se haya hecho dentro del Juzgado Federal N° 5 y con un agente sin experiencia en extracción de datos. También señaló que el celular fue guardado en una caja fuerte y reapareció encendido, con un mensaje de error y el envoltorio abierto.
En la tarjeta de memoria se hallaron fotos de los acusados con el arma presuntamente utilizada, además de 17 imágenes y 102 videos de explotación sexual infantil, material por el que Sabag Montiel ya fue condenado en una causa aparte.
“Una cultura de odio”
En la segunda parte del alegato, Ubeira puso el foco en el contexto político del ataque, al que definió como resultado de “una construcción de odio” hacia la expresidenta. Para la querella, ese clima social y mediático fue uno de los factores que desembocaron en el intento de magnicidio del 1° de septiembre de 2022, frente a la vivienda de CFK en Recoleta.
Cuando fue indagado en el juicio, Sabag Montiel no negó sus intenciones: “Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muera”. También dijo que su accionar fue “un acto de justicia” con “connotación ética” y no una búsqueda de beneficio económico.
El Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, reanudará el debate la semana próxima, cuando sea el turno de la fiscal Gabriela Baigún de presentar su acusación.
____________________________
Más noticias en Urgente24:
Fentanilo mortal: HLB Pharma se lava las manos, hablan de sabotaje y apuntan a un ex socio
Votos por lugares en las listas de LLA: ¿Habrá sido tema en Olivos?
Caputo trató de "merda" a la oposición y dijo que "el Congreso quiere que al país le vaya mal"