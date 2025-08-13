Atentado fallido: Cuántos años de cárcel pidió Cristina Kirchner para Los Copitos

El abogado cuestionó que el peritaje se haya hecho dentro del Juzgado Federal N° 5 y con un agente sin experiencia en extracción de datos. También señaló que el celular fue guardado en una caja fuerte y reapareció encendido, con un mensaje de error y el envoltorio abierto.

En la tarjeta de memoria se hallaron fotos de los acusados con el arma presuntamente utilizada, además de 17 imágenes y 102 videos de explotación sexual infantil, material por el que Sabag Montiel ya fue condenado en una causa aparte.

“Una cultura de odio”

En la segunda parte del alegato, Ubeira puso el foco en el contexto político del ataque, al que definió como resultado de “una construcción de odio” hacia la expresidenta. Para la querella, ese clima social y mediático fue uno de los factores que desembocaron en el intento de magnicidio del 1° de septiembre de 2022, frente a la vivienda de CFK en Recoleta.

Cuando fue indagado en el juicio, Sabag Montiel no negó sus intenciones: “Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muera”. También dijo que su accionar fue “un acto de justicia” con “connotación ética” y no una búsqueda de beneficio económico.

El Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, reanudará el debate la semana próxima, cuando sea el turno de la fiscal Gabriela Baigún de presentar su acusación.

