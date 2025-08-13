Este miércoles (13/08) se conocieron más detalles de la cena en la Quinta de Olivos con la que Javier Milei agasajó a diputados oficialistas (libertarios + aliados) y, sin dudas, lo más llamativo es que el Presidente invitó a los presentes a ver 'Homo argentum', la nueva película de Guillermo Francella, que aún no llegó a los cines.
REPERCUSIONES
Javier Milei, cena y peli en Olivos con diputados: "¿La próxima es pijamada?"
Se siguen conociendo detalles de la cena con la que Javier Milei agasajó en Olivos a diputados oficialistas (libertarios + aliados), y estallan repercusiones.
Clarín reconstruyó cómo fue la noche en Olivos: cuando los diputados ingresaron, tuvieron que entregar sus teléfonos celulares. Hubo empanadas de cena, aunque llegaron bastante tarde. Según dicho diario, cuando promediaban las 23.00, los invitados sólo habían probado un vaso de agua o de gaseosa. "¿Ah tienen hambre? Ahora pido las empanadas", dijo el Presidente.
Javier Milei estaba "verborrágico" y durante dos horas defendió su plan económico. Del Gobierno casi no hubo representantes, sólo estuvo Santiago Caputo, que no habló.
Cuando la conversación se terminó, Javier Milei y los diputados asistieron a una función privada del nuevo filme de Francella. Los legisladores se retiraron de madrugada, no antes de recuperar sus teléfonos celulares...
En X hay muchas repercusiones, sobre todo críticas porque hayan visto una película en el contexto actual de crisis económica (que el Gobierno niega):
