Javier Milei, cena y peli en Olivos con diputados: "¿La próxima es pijamada?"

Este miércoles (13/08) se conocieron más detalles de la cena en la Quinta de Olivos con la que Javier Milei agasajó a diputados oficialistas (libertarios + aliados) y, sin dudas, lo más llamativo es que el Presidente invitó a los presentes a ver 'Homo argentum', la nueva película de Guillermo Francella, que aún no llegó a los cines.