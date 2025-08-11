Casas del horror y víctimas enterradas: de Coghlan, CABA (1984) a Alto Comedero, Jujuy (2025)

En el caso de la vivienda del presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado, se avanzó sobre la identificación de las víctimas (podrían sumar 40), cuyos cuerpos habrían sido descuartizados y desperdigados en su humilde unidad habitacional jujeña. En el caso de la vivienda del presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado, se avanzó sobre la identificación de las víctimas (podrían sumar 40), cuyos cuerpos habrían sido descuartizados y desperdigados en su humilde unidad habitacional jujeña.

image Matías Jurado y un número impensado de víctimas (¿40?): podría ser el peor asesino serial

En el caso de Coghlan, Diego Fernández, de 16 años en 1984, fue asesinado a puñaladas y enterrado en el jardín de la casa de un compañero de escuela, Cristian Graf, quien hoy sigue habitando esa vivienda.

Graf es electricista y por el momento se niega a aportar datos a la causa que interesa hoy a los medios de comunicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1954955628784291844&partner=&hide_thread=false La reacción de Cristian Graf a la pregunta "¿Fuiste quien asesinó a Diego Fernández?".



El cuerpo del joven fue encontrado 40 años despúes en la casa lindera al domicilio que habitó Gustavo Cerati. pic.twitter.com/ChkpiEg6hA — Tiempo Judicial (@TiempoJudicial) August 11, 2025

Casas particulares: difíciles de ser allanadas

A diferencia de los dos casos apuntados, en general los integrantes de grupos criminales suelen asesinar personas en un sitio determinado y luego tiran sus cuerpos lejos de ese lugar para dificultar la labor de los policías a cargo.

Los despojos a menudo son encontrados en grandes áreas de terrenos despoblados.

Los investigadores suelen comprobar que los ultimados fueron privados de su libertad en lugares lejanos, muy distantes.

image Casa del presunto asesino serial de Jujuy

Edgar Allan Poe no fue argentino

El autor del célebre cuento "El corazón delator", publicado en 1843, construyó una obra que ha sido adaptado o servido de inspiración en numerosas ocasiones y en distintos medios.

La historia presenta a un narrador anónimo obsesionado con el ojo enfermo (que llama "ojo de buitre") de un anciano con el cual convive. Finalmente decide asesinarlo.

El crimen es planeado cuidadosamente y, tras ser perpetrado, el cadáver es despedazado y escondido bajo las tablas del suelo de la casa. La policía acude a la misma y el asesino acaba delatándose a sí mismo, imaginando alucinadamente que el corazón del viejo se ha puesto a latir bajo la tarima. El crimen es planeado cuidadosamente y, tras ser perpetrado, el cadáver es despedazado y escondido bajo las tablas del suelo de la casa. La policía acude a la misma y el asesino acaba delatándose a sí mismo, imaginando alucinadamente que el corazón del viejo se ha puesto a latir bajo la tarima.

Difícilmente, el escritor norteamericano se hubiera podido inspirar en la realidad de nuestro país.