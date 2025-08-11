urgente24
TV IMPACTADA POR 2 CRÍMENES

Casas del horror y víctimas enterradas: de Coghlan, CABA (1984) a Alto Comedero, Jujuy (2025)

Costanza Lamarque, perfiladora criminal, sostuvo: “el lugar más seguro para enterar un cuerpo en Jujuy y en Coghlan, parece haber sido las propias casas”.

11 de agosto de 2025 - 20:04
Diego Fernández y Cristian Graf: en Coghlan y Jujuy, están las casas del horror

“No es normal la convivencia en sus casas con un cadáver 40 años: se han movido con extrema confianza en ambos casos porque cuanto más cercano un cuerpo está de la superficie terrestre, más rápido se descompone” agregó la doctora Lamarque.

Tal vez, sería lógico pensar que se trató de algo planeado. Necesita apenas 8 semanas. Pero, los huesos permanecen. Para eliminarlos hace falta una cremación”.

Los perfiles sicopáticos pueden verse de manera temprana. Tienen una desconexión absoluta con la empatía. No pueden ponerse casi nunca en los zapatos del otro. El sicópata no es un enfermo mental. Es una estructura de personalidad. Algunos nacen y otros se hacen. No hay tratamientos para su condición. Su patrón de conducta es ser mitómano, creerse sus propias mentiras.

image
Interior de una de las casas donde Matías Jurado habría enterrado a sus víctimas

En los casos de Coghlan en Capital Federal y de Alto Comedero en Jujuy, las fosas clandestinas localizaron en terrenos privados, lo que suele resultar un impedimento legal para las fuerzas de seguridad el poder ingresar.

Eso les da tiempo a los criminales para que puedan escapar o deshacerse de elementos comprometedores.

En el caso de la vivienda del presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado, se avanzó sobre la identificación de las víctimas (podrían sumar 40), cuyos cuerpos habrían sido descuartizados y desperdigados en su humilde unidad habitacional jujeña.

image
Matías Jurado y un número impensado de víctimas (¿40?): podría ser el peor asesino serial

En el caso de Coghlan, Diego Fernández, de 16 años en 1984, fue asesinado a puñaladas y enterrado en el jardín de la casa de un compañero de escuela, Cristian Graf, quien hoy sigue habitando esa vivienda.

Graf es electricista y por el momento se niega a aportar datos a la causa que interesa hoy a los medios de comunicación.

Casas particulares: difíciles de ser allanadas

A diferencia de los dos casos apuntados, en general los integrantes de grupos criminales suelen asesinar personas en un sitio determinado y luego tiran sus cuerpos lejos de ese lugar para dificultar la labor de los policías a cargo.

Los despojos a menudo son encontrados en grandes áreas de terrenos despoblados.

Los investigadores suelen comprobar que los ultimados fueron privados de su libertad en lugares lejanos, muy distantes.

image
Casa del presunto asesino serial de Jujuy

Casa del presunto asesino serial de Jujuy

Edgar Allan Poe no fue argentino

El autor del célebre cuento "El corazón delator", publicado en 1843, construyó una obra que ha sido adaptado o servido de inspiración en numerosas ocasiones y en distintos medios.

La historia presenta a un narrador anónimo obsesionado con el ojo enfermo (que llama "ojo de buitre") de un anciano con el cual convive. Finalmente decide asesinarlo.

El crimen es planeado cuidadosamente y, tras ser perpetrado, el cadáver es despedazado y escondido bajo las tablas del suelo de la casa. La policía acude a la misma y el asesino acaba delatándose a sí mismo, imaginando alucinadamente que el corazón del viejo se ha puesto a latir bajo la tarima.

Difícilmente, el escritor norteamericano se hubiera podido inspirar en la realidad de nuestro país.

image

