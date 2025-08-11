Plazo Fijo: Suben fuerte las tasas de interés (hasta 39% TNA)

En la otra punta, los gigantes como Banco Nación (37%), Santander (35%), BBVA (35%) y Banco Provincia de Buenos Aires (35%) se mueven con más cautela.

No tienen la urgencia de salir a cazar depósitos a cualquier precio: su base de clientes les permite no entrar de lleno en la guerra.

Qué significa en plata: el caso de $950.000 a 30 días

Los números hablan solos. Con el mismo capital, la diferencia entre elegir un banco líder y uno de los del fondo de la tabla es enorme:

Galicia o Reba (39%) : cerca de $30.875 en un mes.

: cerca de en un mes. Banco Nación (37%): unos $29.208.

En plazos más largos, la brecha se agranda todavía más. A 90 días, en los bancos top se pueden superar los $95.000 de interés, mientras que en los de menor tasa no llegan ni a $55.000.

El ranking del BCRA al día

El último listado del Banco Central marca así la cancha para plazos fijos a 30 días online para clientes:

Banco Galicia – 39%

– 39% Reba – 39%

– 39% Banco de la Provincia de Córdoba – 38%

– 38% Banco de Corrientes – 38,5%

– 38,5% ICBC – 38,4%

– 38,4% Banco Mariva – 38%

– 38% Banco Meridian – 38%

– 38% Banco VOII – 38%

– 38% Crédito Regional – 38%

– 38% Banco del Sol – 37,5%

37,5% Banco Hipotecario – 36% (y 39% para no clientes)

Fintech vs. banca tradicional

La pelea ya no es solo entre bancos con sucursales. Jugadores digitales como Reba prueban que se puede competir de igual a igual y hasta liderar la tabla, gracias a menores costos operativos y ofertas agresivas.

Esto pone presión sobre la banca tradicional, que si no mueve rápido puede seguir perdiendo depósitos a manos de apps y plataformas online.

Lo que viene

Mientras el dólar siga inquieto y el BCRA mantenga el pulso firme con la tasa de referencia, no sería raro que la guerra de tasas continúe.

Pero no todos podrán bancar estos niveles mucho tiempo: el costo de pagar tanto interés pesa, y más si no encuentran dónde colocar esos pesos a un retorno mayor.

Hoy más que nunca, antes de dejar los pesos a la vista, hay que comparar.

