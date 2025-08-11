Shrek 5, Batman 2, y Spider-Man fueron pateadas para el 2027 por miedo a fracasar

El multiverso también nos abandona

Sony decidió jugar con nuestras emociones y movió Spider-Man: Beyond the Spider-Verse del 4 al 25 de junio de 2027. La justificación oficial suena demasiado calculada: aprovechar que el 100% de los estudiantes estadounidenses estarán de vacaciones, versus apenas el 65% en la fecha original. Cada butaca vendida se traduce en millones, y los ejecutivos conocen perfectamente esta matemática.

Pero la realidad detrás de este retraso es más compleja. Into the Spider-Verse revolucionó la animación y se llevó el Oscar en 2018, mientras que Across the Spider-Verse mantuvo el listón altísimo en 2023. La presión por superar estas obras maestras es inmensa, especialmente cuando el público espera que cada frame sea una obra de arte.

image Los mercados internacionales también juegan un papel crucial en esta decisión. Sony busca maximizar el desempeño global de la película, y la nueva fecha promete mejores resultados en territorios clave como Europa y Asia. Es una apuesta millonaria que puede definir el futuro de la franquicia animada del trepamuros.

Gotham también se toma su tiempo

Matt Reeves completa esta trilogía de decepciones con The Batman Part 2, que recién comenzará a filmarse en la primavera de 2026 para llegar a los cines en octubre de 2027. Robert Pattinson regresa como el Caballero Oscuro, acompañado por Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como Riddler y Colin Farrell como Penguin.

image Warner Bros Discovery necesita que esta secuela funcione a la perfección. La primera película de 2022 fue un éxito crítico y comercial, estableciendo una visión oscura y realista de Gotham que conquistó tanto a fans como a críticos. Pero el universo de Batman de Reeves va más allá del cine, con series de streaming que expanden la narrativa en HBO Max.

El director tiene la responsabilidad de mantener la coherencia narrativa mientras expande este universo cinematográfico y televisivo. Cada decisión creativa impacta múltiples proyectos, lo que explica por qué necesita más tiempo de desarrollo. Además, la competencia en el género de superhéroes es feroz, y Warner Bros no puede permitirse un tropiezo.

Mientras nosotros marcamos fechas en el calendario y especulamos sobre tráilers, ellos calculan ganancias y planifican campañas de marketing. Es un juego donde las emociones de los fans se convierten en números en una planilla de Excel.

