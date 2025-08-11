Shrek, Batman y Spider-Man acaban de darnos la puñalada más dolorosa del año. Los tres personajes más esperados del cine se escapan hacia el 2027, dejando a millones de fans con las manos vacías. Hollywood decidió que nuestras ganas de ver estas secuelas legendarias pueden esperar dos años más.
Shrek 5, Batman 2, y Spider-Man fueron pateadas para el 2027 por miedo a fracasar
Shrek 5, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse y The Batman Part 2 nos dejan plantados. ¿Incompetencia de los estudios o estrategia de Hollywood?
El caso de Shrek 5
Shrek 5 se escapa seis meses completos de nuestras vidas, pasando del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Universal argumenta que necesita esquivar la batalla navideña contra Avengers: Doomsday, Dune: Part III y La era de Hielo 6, todos programados para diciembre de 2026. Pero seamos sinceros: después de 17 años sin una película principal de Shrek, ¿no deberían tener todo listo para la fecha original?
La incorporación de Zendaya como la hija del ogro verde prometía ser el elemento perfecto para conquistar a una nueva generación de fans. Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan a sus roles icónicos, mientras que los directores Walt Dohrn y Conrad Vernon trabajan junto al codirector de Minions: The Rise of Gru, Brad Ableson. Un equipo que debería garantizar calidad, pero aparentemente necesita más tiempo del esperado.
El problema de fondo es más profundo. Shrek Forever After de 2010 no logró el impacto esperado, y la franquicia quedó en un limbo durante más de una década. Solo los spin-offs de El Gato con Botas con Antonio Banderas mantuvieron viva la llama. Ahora, con la presión de revivir una de las franquicias más queridas de la animación, cada detalle cuenta.
El multiverso también nos abandona
Sony decidió jugar con nuestras emociones y movió Spider-Man: Beyond the Spider-Verse del 4 al 25 de junio de 2027. La justificación oficial suena demasiado calculada: aprovechar que el 100% de los estudiantes estadounidenses estarán de vacaciones, versus apenas el 65% en la fecha original. Cada butaca vendida se traduce en millones, y los ejecutivos conocen perfectamente esta matemática.
Pero la realidad detrás de este retraso es más compleja. Into the Spider-Verse revolucionó la animación y se llevó el Oscar en 2018, mientras que Across the Spider-Verse mantuvo el listón altísimo en 2023. La presión por superar estas obras maestras es inmensa, especialmente cuando el público espera que cada frame sea una obra de arte.
Gotham también se toma su tiempo
Matt Reeves completa esta trilogía de decepciones con The Batman Part 2, que recién comenzará a filmarse en la primavera de 2026 para llegar a los cines en octubre de 2027. Robert Pattinson regresa como el Caballero Oscuro, acompañado por Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como Riddler y Colin Farrell como Penguin.
El director tiene la responsabilidad de mantener la coherencia narrativa mientras expande este universo cinematográfico y televisivo. Cada decisión creativa impacta múltiples proyectos, lo que explica por qué necesita más tiempo de desarrollo. Además, la competencia en el género de superhéroes es feroz, y Warner Bros no puede permitirse un tropiezo.
Mientras nosotros marcamos fechas en el calendario y especulamos sobre tráilers, ellos calculan ganancias y planifican campañas de marketing. Es un juego donde las emociones de los fans se convierten en números en una planilla de Excel.
