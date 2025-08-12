“Yo nunca trabajé para los Moyano, vos trabajaste para todos, Fabián. Yo nunca tuve jefe en mi vida. Vos, sí” disparó Andrés Ducatenzeiler y luego el ex presidente del Club Atlético Independiente agregó:
ESCÁNDALO EN CARNAVAL STREAM
Andrés Ducatenzeiler agredió a Fabián Doman: el conductor de Cónclave abandonó su programa
A los 5 minutos de programa, Andrés Dukantenzeiler insultó a Fabián Doman, quien se mostró sorprendido por la reacción del supuesto "invitado".
El conductor, Fabian Doman, que también condujo al "rojo de Avellaneda", trató de sobrellevar el mal momento y bromeó: “es cierto que siempre quise ser de la CIA, pero no me tomaron, lamentablemente”.
“¿Si no sos servicio de la CIA en Estados Unidos, de quien sos, del FBI?” cargó Ducatenzeiler.
¿Vos le crees a Hugo Moyano? ”, preguntó Doman.
“Yo te hice reunir con Moyano y vos luego lo traicionaste. Dejemos de lado el tema Independiente porque vamos a terminar mal” atacó nuevamente Duca.
Inmediatamente, Jorge Rial, trató de poner paños fríos, teniendo en cuenta además que las señales de streaming no se manejan con los condicionantes del people meter (medidor de audiencia) que suele torturar a los productores de la TV abierta o de pago.
Nada de lo que estaba ocurriendo parecía guionado y Doman lo dejó en claro al instante:
Jorge Rial reveló entonces:
“Casi lo perdemos a Fabián en la semana. Tuvo 26 de presión y un ataque largo que le duró toda una semana. Si se siente ofendido, está en todo su derecho a dejar los estudios”.
Canosa agregó: “hoy que no vino Fantino, pensé que íbamos a tener un programa tranquilo”.
Ducantenzeiler, que tiene su propio programa en Carnaval Stream, cerró: “seguramente, ahora me van a echar de este canal, pero yo no puedo callarme”.
Sus desplantes al aire en canales audiovisuales han sido reiterados.
Cabe destacar que “Cónclave” es el segundo canal más visto en todas las señales de streaming de la Argentina.
¿Quién es Andrés Ducatenzeiler, ex titular de Independiente?
Presidió el club desde 2002 hasta 2005.
Tras la renuncia del ex presidente Pedro Iso, en junio de 2001, tomó las riendas del club desde su cargo como secretario general.
El 22 de junio de 2004, la Asociación del Fútbol Argentino decidió suspenderlo por dos años amparándose en el artículo 47 de su reglamento.
Sin embargo, el dirigente, por fallo judicial, recuperó la presidencia el día 8 de julio del mismo año.
Para sumar problemas, al mes siguiente se suicidó el ex árbitro Fabián Madorrán, quién había sido muy criticado por "Duca" después del partido de su equipo ante River por la Copa Sudamericana. Lo acusó de no cobrar un penal para el rojo.
A los pocos días, Madorrán fue destituido como referee en virtud de "aspectos referidos a la aptitud física y a evaluaciones técnicas".
En 2004, el ex presidente del rojo le inició un juicio a la AFA por una supuesta campaña en su contra.
En segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en la Civil, Sala F, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, falló en contra de la demanda de Ducatenzeiler.