Andrés Ducatenzeiler agredió a Fabián Doman: el conductor de Cónclave abandonó su programa

“Yo te hice reunir con Moyano y vos luego lo traicionaste. Dejemos de lado el tema Independiente porque vamos a terminar mal” atacó nuevamente Duca.

Inmediatamente, Jorge Rial, trató de poner paños fríos, teniendo en cuenta además que las señales de streaming no se manejan con los condicionantes del people meter (medidor de audiencia) que suele torturar a los productores de la TV abierta o de pago.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1955083567832207706&partner=&hide_thread=false Fabián Doman abandonó el programa en vivo tras discutir con Duka



El arranque del programa "Cónclave", en @CarnavalStream, quedó marcado por el tenso cruce entre Doman y Andrés Ducatenzeiler.



"Yo nunca laburé para nadie", aseguró @ciudadanodukaok y remató: "vos para todos,… pic.twitter.com/y5K5DrUWdY — Ejes de Comunicación (@ejesdecom) August 12, 2025

Nada de lo que estaba ocurriendo parecía guionado y Doman lo dejó en claro al instante:

Yo no vine a recibir improperios ni que me falten el respeto” dijo Doman mostrando toda su sorpresa. “Me levanto y me voy. Hacé tu show en otro lado, ya aguanté bastantes groserías. Me levanto y me voy, vuelvo el lunes que viene. Adios. Yo no vine a recibir improperios ni que me falten el respeto” dijo Doman mostrando toda su sorpresa. “Me levanto y me voy. Hacé tu show en otro lado, ya aguanté bastantes groserías. Me levanto y me voy, vuelvo el lunes que viene. Adios.

Jorge Rial reveló entonces:

“Casi lo perdemos a Fabián en la semana. Tuvo 26 de presión y un ataque largo que le duró toda una semana. Si se siente ofendido, está en todo su derecho a dejar los estudios”.

Canosa agregó: “hoy que no vino Fantino, pensé que íbamos a tener un programa tranquilo”.

Ducantenzeiler, que tiene su propio programa en Carnaval Stream, cerró: “seguramente, ahora me van a echar de este canal, pero yo no puedo callarme”.

Sus desplantes al aire en canales audiovisuales han sido reiterados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1919915878792953895&partner=&hide_thread=false Trebucq fue al programa de Azzaro para participar y la compañia Andrés Ducatenzeiler, g4rc4 presidente de Independiente, hincha de Boca y kircho.

Duca es una m13rd4 con aires de superado. pic.twitter.com/q6LHtMgREn — Roberto (@Chino24046451) May 7, 2025

Cabe destacar que “Cónclave” es el segundo canal más visto en todas las señales de streaming de la Argentina.

Los seguidores de la propuesta, se quedaron repentinamente sin los jugosos comentarios y off the récord que suelen volcar Fantino, Canosa, Rial y Doman. Una pena la ausencia de códigos por parte de un invitado que le faltó el respeto nada menos que al conductor del programa. Los seguidores de la propuesta, se quedaron repentinamente sin los jugosos comentarios y off the récord que suelen volcar Fantino, Canosa, Rial y Doman. Una pena la ausencia de códigos por parte de un invitado que le faltó el respeto nada menos que al conductor del programa.

¿Quién es Andrés Ducatenzeiler, ex titular de Independiente?

Presidió el club desde 2002 hasta 2005.

Tras la renuncia del ex presidente Pedro Iso, en junio de 2001, tomó las riendas del club desde su cargo como secretario general.

El 22 de junio de 2004, la Asociación del Fútbol Argentino decidió suspenderlo por dos años amparándose en el artículo 47 de su reglamento.

Sin embargo, el dirigente, por fallo judicial, recuperó la presidencia el día 8 de julio del mismo año.

Para sumar problemas, al mes siguiente se suicidó el ex árbitro Fabián Madorrán, quién había sido muy criticado por "Duca" después del partido de su equipo ante River por la Copa Sudamericana. Lo acusó de no cobrar un penal para el rojo.

A los pocos días, Madorrán fue destituido como referee en virtud de "aspectos referidos a la aptitud física y a evaluaciones técnicas".

image Ex árbitro Fabián Madorrán, un suicidio muy polémico

Ese encuentro entre el millonario y el diablo fue el último que dirigió. Cuando la AFA decidió no renovarle el contrato. Madorrán se suicidó en la ciudad de Córdoba en julio de 2004. Ducatenzeiler terminó internado en un neuropsiquiátrico por un grave estado depresivo y su lugar fue ocupado por el empresario Julio Comparada. Ese encuentro entre el millonario y el diablo fue el último que dirigió. Cuando la AFA decidió no renovarle el contrato. Madorrán se suicidó en la ciudad de Córdoba en julio de 2004. Ducatenzeiler terminó internado en un neuropsiquiátrico por un grave estado depresivo y su lugar fue ocupado por el empresario Julio Comparada.

En 2004, el ex presidente del rojo le inició un juicio a la AFA por una supuesta campaña en su contra.

En segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en la Civil, Sala F, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, falló en contra de la demanda de Ducatenzeiler.