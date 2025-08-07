Gastón Edul no tuvo tapujos y se la pudrió a Fabián Doman en TyC Sports

Actualmente, el presidente de Independiente de Avellaneda es Néstor Grindetti pero no hay que olvidar que quien originalmente comandaba la lista era Fabián Doman. En el programa de TyC Sports conducido por Ariel Rodríguez, Gastón Edul se expresó al respecto.
La política en el Rojo está muy fragmentada y cuando parecía que comenzaba a haber cierta tranquilidad desde lo institucional, lo deportivo empezó a flaquear y eso hizo que se reaviven ciertas internas.
El miércoles 6 de agosto, Boca Juniors nuevamente fue el foco de la agenda deportiva por la decisión de Juan Román Riquelme de disolver el Consejo de Fútbol.
En el programa de Ariel Rodríguez, se comenzó a trazar el paralelismo con dirigencias de otros clubes e Independiente fue mencionado.
Según la mirada de Rodolfo Cingolani, cuando lo deportivo está encaminado, los focos no van a lo dirigencial y por eso mismo, el tópico por un momento fue el Rojo. "Independiente era un caso, tuvo 3 meses buenos con Vaccari y no se habló de Grindetti".
Allí, sus compañeros le retrucaron que las cosas se vienen haciendo bien (debatible) y se ejemplificó con que igualmente, los opositores le pegan al oficialismo (por ejemplo, por el caso de Álvaro Angulo).
Lucas Beltramo (vinculado a Boca Juniors), en un momento determinado deslizó: "ni hablar del que era presidente y renunció a los seis meses".
Gastón Edul, contestó esto y dijo: "eso fue uno de los papelones más grandes de la historia de Independiente a nivel institucional"
Fabián Doman (a quien hicieron referencia), duró 126 días en la presidencia del Rojo. Estuvo desde el 6 de octubre de 2022, hasta que presentó la renuncia a través de un comunicado, el 11 de abril de 2023.
En cuanto a Edul, si bien no lo dice oficialmente, todos los cañones apuntan a que es simpatizante de Independiente, por lo que quizá este comentario pudo haber sido desde la emoción violenta.
En los alrededores de la sede del Rojo, aparecieron pasacalles en las últimas horas y uno de ellos decía: “Ritondo los ratones te comieron el contrato de Angulo”.
Otro, decía: " hagan como el cagón de Marconi y renuncien todos", haciendo referencia a Juan Marconi, que hoy trabaja en ESPN y supo ser vicepresidente de la lista encabezada por Doman.
No hay que dejar pasar que el año que viene habrán elecciones en el club de Avellaneda y poco a poco, se comienza a calentar el clima político.
En cuanto a lo deportivo, se vienen días importantes para el Rojo.
Los de Julio Vaccari tendrán el clásico ante River el próximo sábado 9 de agosto desde las 18:30 horas y luego deberán ir a Chile para enfrentar a la U el próximo miércoles 13 de agosto desde las 21:30 horas por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
