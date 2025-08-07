Gastón Edul no tuvo tapujos y se la pudrió a Fabián Doman en TyC Sports

image

Allí, sus compañeros le retrucaron que las cosas se vienen haciendo bien (debatible) y se ejemplificó con que igualmente, los opositores le pegan al oficialismo (por ejemplo, por el caso de Álvaro Angulo).

Lucas Beltramo (vinculado a Boca Juniors), en un momento determinado deslizó: "ni hablar del que era presidente y renunció a los seis meses".

Gastón Edul, contestó esto y dijo: "eso fue uno de los papelones más grandes de la historia de Independiente a nivel institucional"

Fabián Doman (a quien hicieron referencia), duró 126 días en la presidencia del Rojo. Estuvo desde el 6 de octubre de 2022, hasta que presentó la renuncia a través de un comunicado, el 11 de abril de 2023.

En cuanto a Edul, si bien no lo dice oficialmente, todos los cañones apuntan a que es simpatizante de Independiente, por lo que quizá este comentario pudo haber sido desde la emoción violenta.

image

Más sobre Independiente

En los alrededores de la sede del Rojo, aparecieron pasacalles en las últimas horas y uno de ellos decía: “Ritondo los ratones te comieron el contrato de Angulo”.

Otro, decía: " hagan como el cagón de Marconi y renuncien todos", haciendo referencia a Juan Marconi, que hoy trabaja en ESPN y supo ser vicepresidente de la lista encabezada por Doman.

image

No hay que dejar pasar que el año que viene habrán elecciones en el club de Avellaneda y poco a poco, se comienza a calentar el clima político.

En cuanto a lo deportivo, se vienen días importantes para el Rojo.

Los de Julio Vaccari tendrán el clásico ante River el próximo sábado 9 de agosto desde las 18:30 horas y luego deberán ir a Chile para enfrentar a la U el próximo miércoles 13 de agosto desde las 21:30 horas por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

+ EN GOLAZO 24

San Lorenzo y su archivo: ¿Marcelo Tinelli le mintió a Ángel de Brito?

Insólitas declaraciones de Ricardo Gareca sobre Lionel Scaloni

Boca: Para Riquelme todo se soluciona con un manager

Inter Miami 3 - Pumas 1: Suárez y De Paul dieron vuelta el partido con jerarquía

Manchester City redefine el turismo deportivo con su tour de realidad virtual