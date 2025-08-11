Feriado de agosto: Quiénes disfrutarán del finde largo y cuándo es

Además, otro de los datos a tener en cuenta es que en dos localidades de Buenos Aires, Tres Algarrobos y General Rivas, los habitantes podrán disfrutar de un día más de descanso el lunes 18 de agosto. En Tres Algarrobos debido a que dicho día es la fecha de fundación mientras que en General Rivas, serán las fiestas Patronales en honor a San Roque.

Cuántos feriados quedan este 2025

Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable) Viernes 21 de noviembre : No laborable y lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20 para formar finde xxl para el turismo, del viernes al lunes).

: No laborable y : Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20 para formar finde xxl para el turismo, del viernes al lunes). Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María (Inamovible).

: Inmaculada Concepción de María (Inamovible). Jueves 25 de diciembre: Navidad (Inamovible).

Cuántos fines de semana largo quedan este 2025

Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Más contenido en Urgente24:

El restaurante que es furor por su torre de pastas para compartir

Liquidan outlet y vuelven lugarcitos para merendar por $6.000

El outlet de Buenos Aires que anunció que es furor y extiende su cierre

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

A corazón abierto: Homero Pettinato se sinceró y lamentó los comentarios "gordofóbicos"