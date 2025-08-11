NO ES PARA TODOS
Feriado de agosto: Quiénes disfrutarán del finde largo y cuándo es
En los próximos días habrá un feriado de agosto que sólo algunos podrán aprovechar para planear un fin de semana largo, ya que caerá viernes.
Lo cierto es que esta semana será corta, si. Pero sólo para determinados trabajadores..
El feriado nacional es el próximo domingo 17 de agosto, en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Mientras que el viernes 15 de agosto es día no laborable, con fines turísticos.
Esto quiere decir que no todos los argentinos podrán formar un fin de semana largo para viajar o descansar, ya que de muchos dependerá del trabajo en el que estén. El empleador es quien decidirá si se trabaja dicho día o no.
Los bancos o entidades financieras, al igual que organismos estatales y de administración pública nacional, provincial y municipal no abrirán. En los comercios o servicios privados será optativo.
Además, otro de los datos a tener en cuenta es que en dos localidades de Buenos Aires, Tres Algarrobos y General Rivas, los habitantes podrán disfrutar de un día más de descanso el lunes 18 de agosto. En Tres Algarrobos debido a que dicho día es la fecha de fundación mientras que en General Rivas, serán las fiestas Patronales en honor a San Roque.
Cuántos feriados quedan este 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
- Viernes 21 de noviembre: No laborable y lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20 para formar finde xxl para el turismo, del viernes al lunes).
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (Inamovible).
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (Inamovible).
Cuántos fines de semana largo quedan este 2025
- Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
- Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.
