Donald Trump pisa el freno: 90 días más sin guerra comercial con China

Pese a la prórroga, Trump mantiene un paquete de aranceles adicionales del 30% sobre importaciones chinas, en vigencia desde su segundo mandato. Aunque el conflicto ha perdido intensidad, los economistas advierten que estas políticas siguen teniendo efectos negativos sobre la inflación y el crecimiento económico de Estados Unidos.

Otras negociaciones de Estados Unidos

image Donald Trump sigue negociando aranceles con otros países en un intento de aumentar la producción estadounidense.

Además, Trump ha tenido movimientos contradictorios con otros socios comerciales. Mientras logró acuerdos para reducir aranceles con la Unión Europea y Japón, impuso nuevas tarifas a productos de India y Brasil, tras el fracaso de las negociaciones con esos países. En otro giro reciente, también anunció que no aplicará aranceles al oro, luego de que los mercados reaccionaran con preocupación a una propuesta previa de la agencia de aduanas.

La tregua con China representa un respiro momentáneo, pero no resuelve las tensiones estructurales en la relación comercial entre ambos países. Tampoco hay confirmación de una cumbre entre Trump y Xi Jinping, aunque ambas partes han sugerido esa posibilidad en el futuro cercano.

Por ahora, la diplomacia económica gana tiempo mientras Trump sigue amenazando a los BRICS.

