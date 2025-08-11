Peligro: Javier Milei emula a Donald Trump sin notar que Donald Trump mira a Xi y su China

Esto no es socialismo, donde el Estado posee los medios de producción. Se asemeja más al capitalismo de Estado, un híbrido entre socialismo y capitalismo donde el Estado guía las decisiones de empresas supuestamente privadas Esto no es socialismo, donde el Estado posee los medios de producción. Se asemeja más al capitalismo de Estado, un híbrido entre socialismo y capitalismo donde el Estado guía las decisiones de empresas supuestamente privadas

Remarca que "Estados Unidos no ha llegado tan lejos como China ni siquiera como practicantes más moderados del capitalismo de Estado, como Rusia, Brasil y, en ocasiones, Francia. Por lo tanto, llamemos a esta variante "capitalismo de Estado con características estadounidenses"".

Lo dice tomando las palabras utilizadas por China cuando habla de su híbrido como un "socialismo con características chinas".

El artículo continúa afirmando que "no estaríamos incursionando en el capitalismo de Estado si no fuera por la creencia, tanto del público como de ambos partidos, de que el capitalismo de libre mercado no funcionaba. Ese sistema incentivó a los directores ejecutivos, que buscaban maximizar sus ganancias, a trasladar la producción al extranjero. El resultado fue una reducción de la fuerza laboral manufacturera, la dependencia de China para productos vitales como minerales críticos y una inversión insuficiente en las industrias del futuro, como las energías limpias y los semiconductores.

(...) Muchos en Occidente admiran a China por su capacidad para impulsar el crecimiento mediante grandes logros en la construcción de infraestructura, el avance científico y la promoción de industrias favorecidas. Los esfuerzos estadounidenses a menudo se ven obstaculizados por los controles, contrapesos y compromisos de la democracia pluralista".

En su próximo libro, “Breakneck: China's Quest to Engineer the Future”, el autor Dan Wang escribe: “China es un estado de ingeniería, que construye a lo grande a una velocidad vertiginosa, en contraste con la sociedad de abogados de los Estados Unidos, que bloquea todo lo que puede, bueno y malo”.

Y sentencia: "Para sus admiradores, el atractivo de Trump reside en su disposición a derribar esos obstáculos legales. Ha impuesto aranceles a diversos países y sectores, usurpando la autoridad que supuestamente le corresponde al Congreso".

Los problemas con el capitalismo de Estado

Por otro lado, habla de las razones por las que el capitalismo de Estado nunca se popularizó, y menciona que "el Estado no puede asignar el capital con mayor eficiencia que los mercados privados. Esto suele generar distorsiones, despilfarro y favoritismo. Rusia, Brasil y Francia han crecido mucho más lentamente que Estados Unidos".

Pero además, afirma que el capitalismo de Estado es un medio de control político, no solo económico: "Xi despliega despiadadamente palancas económicas para aplastar cualquier desafío a la supremacía del partido. En 2020, el cofundador de Alibaba , Jack Ma, posiblemente el líder empresarial más famoso del país, criticó a los reguladores chinos por sofocar la innovación financiera. Las represalias no se hicieron esperar. Los reguladores cancelaron la oferta pública inicial de Ant Group, la empresa financiera de Ma, y finalmente la multaron con 2.800 millones de dólares por comportamiento anticompetitivo. Ma desapareció brevemente de la vista pública".

Y lo mismo afirma para Donald Trump: "Trump también ha desplegado órdenes ejecutivas y poderes regulatorios contra compañías de medios, bancos, bufetes de abogados y otras empresas que cree que se oponen a él, mientras recompensa a los ejecutivos que se alinean con sus prioridades".

En efecto, recuerda que durante su primer mandato, "los directores ejecutivos solían manifestarse abiertamente cuando discrepaban con sus políticas, como las de inmigración y comercio. Ahora, lo colman de donaciones y elogios, o guardan silencio la mayor parte del tiempo".

Recuerda que Donald Trump también "busca el control político de agencias que durante mucho tiempo han operado con distancia de la Casa Blanca, como la Oficina de Estadísticas Laborales y la Reserva Federal. Esto también evoca a China, donde la burocracia está totalmente subordinada al partido gobernante".

Similar a la apreciación de Sanguinetti, en su artículo, desde el Wall Street Journal afirman que "la democracia estadounidense restringe al Estado mediante un poder judicial independiente, la libertad de expresión, el debido proceso y la distribución del poder entre los múltiples niveles y ramas del gobierno".

Pero a diferencia del uruguayo aclara que el capitalismo de Estado puede sí llevarse puesto al capitalismo de libre mercado en Estados Unidos si sus controles no son eficientes...

