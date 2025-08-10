Europa respalda a Ucrania y rechaza propuesta de Donald Trump de ceder territorios a Rusia

Fronteras geofísicas y verbales

Mientras tanto, en Londres se celebró una reunión clave organizada por el canciller británico David Lammy, con participación del vicepresidente estadounidense JD Vance y representantes de Europa y Ucrania. Allí, los líderes europeos pidieron “garantías de seguridad sólidas y creíbles” para permitir que Ucrania defienda su soberanía e integridad territorial.

Un alto funcionario europeo dijo al FT que las capitales intentaban aclarar “qué tan determinada está” la administración Trump a cerrar un acuerdo con Putin y si comprende las implicaciones de ceder territorios a Rusia.

Criptograma Trump

Según diplomáticos europeos, diferentes figuras del gobierno estadounidense —como el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y el propio Trump— han transmitido escenarios contradictorios sobre el alcance de un eventual pacto.

Trump, por su parte, defendió el viernes su propuesta afirmando: “Es muy complicado. Vamos a recuperar algunas, vamos a transferir algunas. Habrá intercambio de territorios, para beneficio de ambos países”.

Un funcionario de la Casa Blanca aseguró que las reuniones del sábado “produjeron un progreso significativo” hacia el objetivo presidencial de “poner fin a la guerra en Ucrania” antes de la cumbre de Alaska.

Condiciones de Moscú

Altos funcionarios ucranianos señalaron que la propuesta rusa incluiría congelar la línea del frente en el sureste del país si Kiev aceptaba retirarse de zonas de Donetsk y Luhansk que aún controla. Moscú reclama la totalidad de Kherson y Zaporiyia, pese a que sus capitales regionales siguen bajo control ucraniano.

Según las fuentes, también podrían ponerse sobre la mesa franjas de territorio en Kherson y Zaporizhia, así como pequeñas áreas en Sumy y Járkov, actualmente en disputa.

Paralelamente, The Wall Street Journal informó que las potencias europeas y Ucrania respondieron al plan de alto el fuego de Vladimir Putin con una contrapropuesta que, según funcionarios europeos familiarizados con las conversaciones, “debe servir como marco” para que las próximas reuniones entre el presidente Donald Trump y el líder ruso “puedan ganar impulso”.

El plan europeo rechazó la propuesta rusa de intercambiar partes de la región de Donetsk bajo control ucraniano a cambio de un alto el fuego, presentada el sábado en una reunión con altos funcionarios estadounidenses en Inglaterra.

“La reunión fue constructiva”, declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, esa misma noche. "Se están escuchando nuestros argumentos. Se están teniendo en cuenta los peligros", señaló en un discurso televisado. Y agregó: "Es importante que Estados Unidos tenga la determinación y la capacidad de poner fin a la guerra, y celebramos los esfuerzos del presidente Trump para detener las matanzas".

Un funcionario estadounidense aseguró que las reuniones avanzaron hacia el objetivo de Trump de poner fin a la guerra en Ucrania, mientras que un participante europeo afirmó que la parte estadounidense “reaccionó positivamente” al plan europeo.

La cuestión del capital simbólico

Los gobiernos de Reino Unido, Alemania, Francia y Ucrania se movilizaron rápidamente para responder a la propuesta de paz surgida tras el encuentro en Moscú entre Putin y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Después de esas conversaciones, Trump dejó vencer el plazo autoimpuesto para aplicar sanciones secundarias severas a Rusia y acordó una cumbre con Putin en Alaska el próximo 15 de agosto.

El objetivo europeo es establecer una línea roja común con Ucrania que se aplique a cualquier eventual negociación con Moscú. "El futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos, que llevan más de tres años luchando por su libertad y seguridad", publicó el presidente francés Emmanuel Macron en redes sociales, recordando que "los europeos también serán necesariamente parte de la solución, ya que se trata de su seguridad".

La contrapropuesta europea exige un alto el fuego previo a cualquier otra medida y estipula que el intercambio de territorio solo puede ser recíproco: si Ucrania se retira de alguna región, Rusia debe retirarse de otra. Además, cualquier concesión territorial por parte de Kiev debería contar con garantías de seguridad sólidas, incluida la posible membresía en la OTAN.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, presentó personalmente la iniciativa a Trump el sábado. "Europa se mantiene unida con Ucrania", publicó Stubb, añadiendo que "seguiremos colaborando estrechamente con el presidente Trump y Estados Unidos".

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, advirtió que «un alto el fuego frágil solo beneficiaría a los rusos, consolidando sus conquistas y limitando las posibilidades de Ucrania de contraatacar».

Según fuentes al tanto de la propuesta de Witkoff, Putin estaría dispuesto a un alto el fuego si Ucrania entrega aproximadamente un tercio de Donetsk que aún controla, congelando la línea del frente en otras áreas como Zaporiyia y Jersón. Sin embargo, en la reunión no reiteró sus demandas iniciales —desmilitarización de Ucrania, cambio de gobierno en Kiev y cesión total de Jersón y Zaporiyia—.

La propuesta sorprendió a Zelensky, que no ha sido invitado a la cumbre de Alaska. Tras hablar con el primer ministro británico, Keir Starmer, el mandatario la calificó como "un plan para reducirlo todo a discutir lo imposible", reiterando que "Ucrania no cederá su territorio a nadie".

Un alto asesor europeo lamentó que Putin evitara las sanciones previstas por Trump, que habrían dañado la economía de guerra rusa, y señaló que el presidente estadounidense “debe usar su influencia”. Otro funcionario recalcó que cualquier acuerdo entre Trump y Putin “no valdría mucho” sin la participación de los líderes europeos.

En las últimas llamadas con Trump, algunos funcionarios europeos aseguran que el expresidente sugirió un intercambio: Rusia se retiraría de Zaporiyia y Jersón a cambio del control total de Donetsk. No obstante, Witkoff matizó posteriormente que la única oferta firme era la retirada ucraniana de Donetsk a cambio de un alto el fuego, propuesta que tanto Kiev como las capitales europeas han rechazado de plano.

