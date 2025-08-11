Adrián Suar está pendiendo de un hilo en El Trece a pesar de ser un hombre que hace 23 años está a cargo del canal. El último tiempo no fue bueno para la señal, ya que el rating bajó muchísimo y no pudieron levantarlo con nada. Ahora hay una noticia que dejó al Chueco completamente hundido.
¿CICLO CUMPLIDO?
Adrián Suar conmocionado por lo que le dijeron desde El Trece: "Lo tentaron"
Adrián Suar, uno de los hombres más poderosos en El Trece, recibió una noticia desde el canal que lo deja completamente hundido.
Suar sabe muy bien que sus últimas decisiones el El Trece en cuanto a la grilla y programación no fueron las mejores. A pesar de sumar a Darío Barassi, Mario Pergolini, Pampita o Guido Kazcka, lo que sucede con el canal es que el rating no mejora.
Adrián Suar pende de un hilo en El Trece
Según pudieron comentar desde Diario Popular, la decisión de El Trece pasa por reemplazar el rol de Suar en televisión con otra figura de peso. De esta manera el histórico del canal se iría con un sabor amargo por no poder remontar lo que sucede en la actualidad.
Pablo Codevila y Coco Fernández están descartados, ya que no tienen el compromiso para estar constantemente en ese rol y el primero de ellos está a punto de jubilarse. Por esa razón uno de los hombres que suena muy fuerte es el de Alejandro Borenztein. El mismo ocuparía la gerencia y también el mandamás de la nueva era de El Trece.
Borenztein, exmarido de Viviana Canosa, es un hombre fuerte en los medios de comunicación y estuvo nada más ni nada menos que al frente de América. El mismo tiene respaldo y desde El Trece "lo tentaron" con poder hacerse cargo del canal.
Cabe destacar que Borenztein es uno de los productores, junto a Diego Gebel, del nuevo programa de Mario Pergolini en la señal del sol. Por esa razón también es uno de los apuntados a suceder al mítico Adrián Suar en este rol.
