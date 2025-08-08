En los últimos días, explotó fuerte el cruce entre Verónica Lozano y Marina Calabró por la cancelación de una participación de Graciela Alfano en Cortá por Lozano. Empezó como un problema de agenda pero terminó derivando en acusaciones cruzadas y tensiones que parecen no tener fin. ¿Qué hay detrás de esta pelea que va más allá de lo televisivo?
SE DESCALABRÓ TODO
Marina Calabró y Verónica Lozano se cruzaron en público y no se guardaron nada
Después de que Verónica Lozano se mostrara molesta por filtraciones privadas, Marina Calabró le respondió con dureza y dejó el conflicto abierto y tenso.
El audio que desató el choque entre Verónica Lozano y Graciela Alfano
El conflicto explotó cuando Marina Calabró contó en Lape Social Club Informativo (América TV) que la participación de Graciela Alfano en Cortá por Lozano había sido cancelada de un día para el otro, y dejó caer que podría haber un veto de Susana Giménez detrás de esa decisión. Esta acusación revivió la vieja rivalidad entre Susana y Alfano, algo que parecía superado pero que, claramente, sigue latente. El rumor se metió en el centro de la escena y puso a Verónica Lozano en un lugar incómodo, como intermediaria de una pelea que no empezó ni termina con ella.
Para despejar dudas, Lozano hizo público un audio privado que le había enviado a Alfano, en el que explica que la cancelación se debió a cuestiones de agenda y a que prefería darle un espacio más largo en otro momento, cuando las promociones del canal no estuvieran tan cargadas. Sin embargo, la filtración del audio por parte de Alfano no cayó nada bien y terminó profundizando el conflicto.
Lozano no se guardó nada: "Alfano me tiene la concha al plato porque ya a estas alturas, es muy difícil." Y agregó: "Cuando uno quiere instalar algo, vos decís: ‘Y bueno, si ella quiere creer que la bajó Susana, no la vamos a contradecir’... Está todo bien aunque rompe un código. No se puede confiar en nadie."
"No me parece justo": el duro contraataque de Marina Calabró
Lejos de quedarse callada, Marina Calabró salió a contestarle a Lozano desde su ciclo radial El Observador con firmeza y sin vueltas. "¡Si van a reprogramar, avísenle a Graciela porque no tiene invitación al programa!", disparó, dejando claro que para Alfano no hay nada confirmado.
Calabró defendió la sospecha de Alfano sobre un posible veto, y redobló la apuesta: "Lo que me jodió de ella es que salió a dar notas y decir que mi versión era mentira cuando no es así, y Graciela está en su derecho de pensar que fue Susana." También reclamó que, tras contar esta historia, se sintió tratada de mentirosa y que, a esta altura, "ya estamos grandes para que nos trate de taradas a la Alfano y a mí, en este caso."
El enfrentamiento mostró que, a veces, la falta de transparencia y el manejo poco claro de las decisiones generan conflictos que se escalan rápidamente. Además, pone en evidencia la presión que sufren quienes trabajan en estos medios, en un ambiente donde las filtraciones, los rumores y las desmentidas complican todavía más el día a día.
Verónica Lozano, por su parte, aclaró que la participación de Alfano estaba confirmada desde hacía un mes, antes de que se reactive este conflicto, y negó tajantemente la intervención de Susana Giménez en la cancelación. Pero el malestar ya está instalado, y la grieta entre las protagonistas es más visible que nunca. En definitiva, este cruce muestra un sistema mediático donde la desconfianza gana terreno, y donde la verdad queda siempre relegada al segundo plano.
