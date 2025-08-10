Jey Mammón reapareció y sorprendió con duras declaraciones: "Me dijeron 'te tenés que ir de acá'"

Jey Mammón está listo para recuperar su trono en la televisión argentina, o al menos eso espera. Después de casi un año alejado de las cámaras, el conductor confirmó su regreso a la pantalla chica con un nuevo programa nocturno que promete revolucionar las madrugadas del país. Su ausencia mediática comenzó cuando la tormenta perfecta se desató en marzo de 2023, momento en que Lucas Benvenuto decidió hacer pública una denuncia que cambiaría para siempre la trayectoria del humorista.
El joven en ese entonces de 30 años señaló al comediante por presuntos abusos sexuales que habrían ocurrido durante su adolescencia. Según los detalles que trascendieron, ambos habrían mantenido una relación durante un par de años, específicamente en 2006, cuando existía una notable diferencia de edad entre ambos.
Esta bomba mediática provocó que el conductor pasara de ser una figura querida por el público a convertirse en persona non grata en la industria del entretenimiento. Los canales cerraron sus puertas, las radios cortaron vínculos y su rostro desapareció completamente de la televisión argentina durante largos meses.
Hoy 10/08, en una extensa charla con Pablo Montagna en "Pasa Montagna" (Radio Rivadavia), que se emite los domingos de 13:00 a 15:00 horas, Mammón rompió el silencio para hablar sobre múltiples aspectos de su presente y futuro profesional. El conductor confirmó que debutará con su nuevo late night "Medianoche con Jey" en El Nueve el próximo lunes 11 de agosto.
Jey Mammón vuelve afilado y con sed de pantalla
Durante la entrevista, el conductor mostró una actitud optimista respecto a los desafíos enfrentados durante su alejamiento. "Estoy muy agradecido de todos los pasos que di en el tiempo que pasó. Me ayudó mucho para ejercitarme para lo que se viene", expresó, demostrando que utilizó este período para prepararse profesionalmente.
Sin embargo, también reconoció las dificultades iniciales para adaptarse a formatos alternativos. "Me negaba frente a la posibilidad de hacer streaming porque estaba caprichoso con mi lugar de pertenencia, la tele, que no me fui porque quise, alguien me agarró y me dijo 'te tenés que ir de acá'", afirmó con total franqueza sobre las circunstancias que rodearon su salida de la pantalla chica.
La pasión por el horario nocturno sigue intacta en el conductor, quien considera ese espacio como su "hábitat natural". "Yo quería volver porque es mi lugar, sobre todo la noche, un espacio donde me encuentro con la gente y nos divertimos", agregó.
Ahora bien, cuando Montagna le preguntó directamente si consideraba su regreso como una revancha personal, la respuesta del humorista fue contundente. "No, no lo tomo como un capricho, es para mí, no para los demás, lo necesitaba", respondió, aclarando que su motivación trasciende cualquier deseo de venganza mediática.
“Quiero construir un nicho”
Asimismo, el presentador insistió en múltiples ocasiones que su alejamiento no fue voluntario. "Se tomó una decisión que no tuvo que ver conmigo", reiteró, manteniendo su posición de qué factores externos determinaron su salida del aire.
Respecto a su inminente estreno, Mammón no ocultó su emoción. "Estoy muy ansioso y contento. Es el inicio de volver a jugar en un canal competitivo".
Las negociaciones previas también generaron interés, ya que el conductor reveló detalles sobre las propuestas recibidas. "Hubo una propuesta de IP Noticias al principio, pero como hubo movimientos, El Nueve me hizo una oferta más importante. Yo quiero construir un nicho, un espacio propio a la noche", reveló, confirmando que tuvo múltiples opciones antes de tomar su decisión final.
El formato de su nuevo programa también quedó definido durante la charla radial. "En 'Medianoche con Jey' todos los días a las 23:30 hs va a haber un invitado diferente".
Durante la conversación, Mammón también recordó los momentos más duros posteriores al escándalo, cuando incluso salir de su hogar se convirtió en una experiencia traumática. "Me sentía perseguido, venían a la puerta de mi casa", confesó, describiendo el acoso mediático que experimentó durante los primeros meses de la controversia.
Para cerrar sus declaraciones, el conductor utilizó una metáfora impactante que resume perfectamente lo vivido durante este período. "Recibí una bomba molotov y después las esquirlas", concluyó, haciendo referencia tanto al impacto inicial de las acusaciones como a las consecuencias prolongadas que siguieron.
