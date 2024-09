Al igual que Jey Mammon: Marley irá a los MF y se refugia en Susana Giménez

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/notishowarg/status/1678239772240670720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1678239772240670720%7Ctwgr%5E128f94e19232ef8e37c3b23c5048009fa850785e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Fjey-mammon-terminado-lo-dejaron-solo-y-corrio-susana-n557514&partner=&hide_thread=false Jey Mammon y Susana Gimenez juntos en los #MartinFierro2023 pic.twitter.com/xvsICWqc9K — NOTISHOW (@notishowarg) July 10, 2023

Por otro lado, cabe recordar que el año pasado Mammon también encontró refugio en Giménez durante los Martín Fierro cuando el resto de los asistentes optó por ignorarlo, dada la gravedad de la denuncia que había presentado en su contra Benvenuto.

En aquella oportunidad, el humorista se sentó en la mesa donde ya estaban quienes fueron sus compañeros de La Peña del Morfi. Pero lejos de quedarse con el y compartir la noche, pocos minutos después de su llegada, Jésica Cirio y el resto de sus compañeros la abandonaron y se cambiaron a la mesa de Georgina Barbarossa y su equipo.

Ante el rechazo de sus compañeros, el también músico corrió a los brazos de Giménez, quien se mostró cálida con él, quien la tomó de la mano y luego le pidió una foto.

En medio del escándalo por las denuncias contra Marley por abuso sexual, Georgina Barbarossa se expresó en la jornada del jueves 29/8 en defensa de su compañero. Esto se da en el marco de la fuerte interna que se estaría librando en la cúpula directiva de Telefe ante las diferentes posturas sobre la situación del conductor.

"A mí se me estrujó el alma, porque yo lo quiero muchísimo a Ale. Hay que esperar", afirmó la actriz en diálogo con el envío Nuevas Tardes de la TV Pública.

"Creo que fue muy importante el tema de la declaración de él inmediatamente, contestarle a Angelito (De Brito), estar en los medios, hacer su descargo en Telefe ayer. Es muy importante en la forma que él encaró la cosa", sostuvo la actriz, aunque aclaró: "Hay que escuchar siempre a la víctima".

"La verdad que hizo un descargo muy contundente y muy valiente. A nadie le gusta hablar de su sexualidad y de su vida privada, sobre todo él que siempre tuvo perfil bajo", señaló.

Por otro lado, le consultaron sobre los polémicos dichos de Susana Giménez en defensa de Marley ante las primeras acusaciones que recibió en 2023, de modo que sostuvo que "las hormonas se te despiertan cuando sos adolescente". Sobre esto, su opinión fue:

En aquella época sí era distinto. Uno no tenía tan en cuenta el tema de la edad. Inclusive se hacía otro tipo de humor. Lo que hacíamos antes con (Jorge) Porcel, (Alberto) Olmedo, y con todos los programas de (Gerardo) Sofovich no se podría hacer ahora. Era normal salir con chicos más jóvenes, no salías con el documento en la mano. Era distinto En aquella época sí era distinto. Uno no tenía tan en cuenta el tema de la edad. Inclusive se hacía otro tipo de humor. Lo que hacíamos antes con (Jorge) Porcel, (Alberto) Olmedo, y con todos los programas de (Gerardo) Sofovich no se podría hacer ahora. Era normal salir con chicos más jóvenes, no salías con el documento en la mano. Era distinto

Por último, Barbarossa concluyó: "No estoy diciendo que esté bien. Las cosas cambiaron mucho, para bien, para protección de las víctimas".

Ahora bien, en las últimas horas Juan Etchegoyen de Radio Mitre dio cuenta de cómo se encuentra el clima puertas adentro del canal y la decisión que podrían tomar desde el canal respecto a Survivor, el programa conducido por Marley. "Esto cayó como un baldazo de agua fría en Telefe donde la verdad no saben qué hacer”, introdujo el periodista.

El equipo de abogados del canal se puso en contacto con Marley y con sus letrados, y hay un clima tenso porque los agarra en un momento donde el conductor está al aire con 'Survivor'. Fuentes del canal de las pelotas me indicaron que en el directorio hay opiniones diversas y no han puesto de acuerdo. Algunos le sueltan la mano a Marley y otros lo bancan por ahora. La postura pública del canal va a ser de apoyo El equipo de abogados del canal se puso en contacto con Marley y con sus letrados, y hay un clima tenso porque los agarra en un momento donde el conductor está al aire con 'Survivor'. Fuentes del canal de las pelotas me indicaron que en el directorio hay opiniones diversas y no han puesto de acuerdo. Algunos le sueltan la mano a Marley y otros lo bancan por ahora. La postura pública del canal va a ser de apoyo

"Lo que se planteó es la posibilidad de levantar el programa 'Survivor' que Marley conduce. Sin embargo, acordaron mantenerlo, pero si esto avanza en la Justicia lo van a sacar del aire", agregó

"Telefe públicamente va a bancarlo si es que todo queda en esto. Pero si el tema avanza en la Justicia será otra realidad", concluyó Etchegoyen.

