La revolución visual que millones esperábamos llegó. Estados Unidos acaba de aprobar Vizz, el primer fármaco en gotas que corrige la vista cansada de manera temporal pero efectiva. Y no estamos hablando de cualquier magia: este medicamento puede devolverte la capacidad de leer el celular sin anteojos en apenas 30 minutos. Ciencia total.
LA CIENCIA DIJO
Chau anteojos: Las gotas que corrigen tu vista en 30 minutos y duran 10 horas
Por primera vez en la historia, una simple gota diaria puede corregir la presbicia durante 10 horas seguidas, sin cirugía ni anteojos. La ciencia festeja.
Sorry, anteojos: El secreto está en la aceclidina
¿Cómo funciona esta aparente magia? Vizz utiliza aceclidina, una sustancia que contrae la pupila creando un "efecto estenopeico" —básicamente convertís tu ojo en una cámara con apertura pequeña para lograr mayor profundidad de foco. El resultado: podés leer perfectamente durante 10 horas consecutivas sin necesidad de anteojos de cerca.
Los números no mienten: más de 1.800 millones de personas sufren presbicia en todo el mundo, y la Organización Mundial de la Salud estima que en 2030 serán 2.100 millones. En Argentina, millones de personas mayores de 40 años luchan diariamente con la frustración de no poder enfocar objetos cercanos. Para ellos, Vizz podría representar una liberación total.
LENZ Therapeutics, la farmacéutica detrás de este avance, celebra lo que considera "un cambio radical" en el tratamiento de la presbicia. El doctor Marc Bloomenstein, investigador clínico del Schwartz Laser Eye Care Center en Arizona, no se guardó nada: "Esta aprobación representa un cambio radical para millones de personas frustradas con la inevitable pérdida de visión cercana relacionada con la edad".
¿Demasiado bueno para ser verdad?
Acá viene el punto que nos diferencia del resto: mientras todos celebran acríticamente este avance, nosotros nos preguntamos por qué la FDA aprobó el medicamento sin estudios revisados por pares publicados. Los propios datos de la farmacéutica muestran más de 30.000 días de uso en estudios clínicos sin efectos adversos graves, pero los efectos secundarios incluyen visión oscura temporal, dolor de cabeza y ojos rojos.
¿Vale la pena el riesgo? Para quienes han perdido la paciencia con los anteojos de lectura, probablemente sí. Vizz estará disponible en Estados Unidos desde octubre de 2025, y aunque todavía no confirmaron cuándo llegará a Argentina, esta tecnología podría cambiar definitivamente la forma en que envejecemos.
La pregunta real es: ¿estamos preparados para una generación que nunca más necesite anteojos de cerca? Porque eso es exactamente lo que Vizz promete entregar.
