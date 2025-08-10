Chau anteojos: Las gotas que corrigen tu vista en 30 minutos y duran 10 horas

¿Demasiado bueno para ser verdad?

Acá viene el punto que nos diferencia del resto: mientras todos celebran acríticamente este avance, nosotros nos preguntamos por qué la FDA aprobó el medicamento sin estudios revisados por pares publicados. Los propios datos de la farmacéutica muestran más de 30.000 días de uso en estudios clínicos sin efectos adversos graves, pero los efectos secundarios incluyen visión oscura temporal, dolor de cabeza y ojos rojos.

image No más anteojos para leer.

¿Vale la pena el riesgo? Para quienes han perdido la paciencia con los anteojos de lectura, probablemente sí. Vizz estará disponible en Estados Unidos desde octubre de 2025, y aunque todavía no confirmaron cuándo llegará a Argentina, esta tecnología podría cambiar definitivamente la forma en que envejecemos.

La pregunta real es: ¿estamos preparados para una generación que nunca más necesite anteojos de cerca? Porque eso es exactamente lo que Vizz promete entregar.

