La computación cuántica amenaza a Bitcoin: las billeteras antiguas podrían quedar al descubierto

En general, la computación cuántica busca resolver problemas estadísticos grandes y complejos que involucran la solución de muchas variables al mismo tiempo. .

Tal como explica Barron’s:

Un sistema cuántico típico consiste en una carcasa voluminosa, similar a un refrigerador, que alberga un conjunto de hardware. En su núcleo se encuentra un procesador cuántico, generalmente del tamaño de una uña del pulgar. La información se codifica mediante bits cuánticos, o "cúbits", que se crean manipulando y midiendo partículas subatómicas como electrones, fotones e iones. Dado que los cúbits permiten que estas partículas existan en múltiples estados a la vez, las computadoras cuánticas pueden realizar cálculos fuera del alcance de las máquinas tradicionales. En teoría, pueden usarse para todo, desde despejar los atascos de tráfico de una ciudad hasta descubrir nuevos tratamientos contra el cáncer. Y para descifrar algoritmos criptográficos.

Esta posibilidad de procesar información exponencialmente más rápido que los ordenadores clásicos, hace teóricamente viable el rompimiento de algoritmos criptográficos clave como SHA256 (empuñado en el consenso y la minería) y ECDSA/Schnorr (que aseguran transacciones mediante firmas digitales).

Empresas como Deloitte advirtieron que un ordenador cuántico suficientemente poderoso podría socavar la integridad del blockchain, abriendo paso incluso a la reescritura del historial de transacciones.

image La computación cuántica avanza sobre la seguridad de las billeteras antiguas.

¿El peligro sobre Bitcoin es inmediato?

No, según los especialistas el riesgo mayor llegaría en más de una década. Aunque la computación cuántica está avanzando, todavía le faltan muchos años ( e incluso décadas) para alcanzar un nivel destructivo a gran escala. El chip Willow de Google —una de las tecnologías más avanzadas hasta la fecha— opera con apenas 105 qubits y aunque representó una hazaña científica al ejecutar un cálculo que tomaría a un superordenador clásico, 10 contra 25 años, está muy lejos de amenazar la criptografía actual.

Como dijo Avivah Litan, analista de Gartner, a Barron's:

Existen incentivos muy fuertes para proteger el valor de la red de Bitcoin e impulsar el desarrollo de tecnología resistente a la computación cuántica. Existen incentivos muy fuertes para proteger el valor de la red de Bitcoin e impulsar el desarrollo de tecnología resistente a la computación cuántica.

¿Cómo se están preparando los blockchain?

Ante la amenaza latente, la comunidad de criptografía y blockchain ha comenzado a moverse:

Tecnologías como DWave y Quantinuum están desarrollando plataformas, incluyendo blockchains basados en “quantum proof of work” o sistemas de cifrado cuánticamente seguros.

y están desarrollando plataformas, incluyendo blockchains basados en “quantum proof of work” o sistemas de cifrado cuánticamente seguros. El QuBit Improvement Plan propone una nueva dirección de billetera, “Pay to Quantum Resistant Hash” (P2QRH), que incorporaría algoritmos resistentes a ataques cuánticos.

propone una nueva dirección de billetera, “Pay to Quantum Resistant Hash” (P2QRH), que incorporaría algoritmos resistentes a ataques cuánticos. Expertos señalan que la comunidad de Bitcoin podría implementar nuevas firmas o funciones hash resistentes, de modo compatible con desarrollos previos como Taproot.

"Es bien sabido que los cibercriminales intentarán usar computadoras cuánticas para descifrar el cifrado clásico", declaró Rajeeb Hazra, director ejecutivo de Quantinuum, a Barron's. "Pero esa misma herramienta también puede utilizarse para crear mejores algoritmos".

image La medida de seguridad más importante sería migrar a nuevas billeteras aunque Bitcoin se prepara para mejorar su seguridad.

Aunque la computación cuántica representa una amenaza real a medio y largo plazo para la seguridad de blockchain y Bitcoin, la capacidad adaptativa de la comunidad (a través de actualizaciones protocolares) y el desarrollo de criptografía postcuántica ofrecen vías claras para anticiparse al riesgo.

Muchos Bitcoins actuales aún están protegidos por capas extra de seguridad, pero es clave migrar billeteras vulnerables a versiones más seguras.

