La gran batalla del peronismo es quitarse el mote de kirchnerista

De todos modos, Néstor Kirchner dudó mucho en aceptar la presidencia del Consejo Nacional del Partido Justicialista, y Cristina Fernández de Kirchner lo hizo ahora, en su ocaso político. Sin embargo, hay evidencia histórica de que nunca el peronismo fue una prioridad para el kirchnerismo, que se consideró siempre un movimiento más amplio y más contemporáneo.

La reconstrucción del peronismo requiere, inevitablemente, quitarse de encima el mote de 'kirchnerista' y recobrar alguna identidad menos conflictiva hacia adentro y más aglutinante.

De Milei a Macri

Volvamos a Diego Corbalán:

"(...) Esta escasa visibilidad digital revela que la conversación en redes ya no gira en torno a la grieta tradicional entre peronismo y antiperonismo, sino que se estructura sobre una nueva tensión entre el peronismo clásico y el emergente oficialismo libertario (que gobierna desde diciembre de 2023, pero que recién logró consolidar el sello identitario a mediados de 2024).

El análisis de sentimiento sobre el debate político de los argentinos en redes sociales revela que el 62,5% de las menciones sobre identidades políticas tienen tono negativo, y muchas de ellas se dirigen al peronismo.

Palabras como 'corrupción', 'kuka', 'ajuste', 'inflación', 'fracaso' o 'cierre' acompañan con frecuencia las conversaciones que giran en torno al peron-kirchnerismo.

No obstante, un 37,5% de las menciones conservan un tono positivo, destacando conceptos como 'justicia', 'acuerdo', 'unidad', 'futuro' y 'orden'.

Estas menciones tienden a tener menos viralidad, menor volumen y suelen asociarse a expectativas institucionales o reclamos ciudadanos. (...)."

