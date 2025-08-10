Diego Corbalán en Monitor Digital: "(…) Durante los recientes 30 días, la palabra 'peronismo' fue la más utilizada por los argentinos en redes sociales al hablar de política. Asociada a términos como kirchnerista, lista, provincia e historia, esta identidad mantiene su centralidad en el mundo digital. También se vincula con figuras como 'Cristina Kirchner', 'Axel Kicillof', 'Sergio Massa' y la idea de 'gobierno', 'Estado' y 'poder'. (…)".
La gran batalla del peronismo es quitarse el mote de kirchnerista
Monitor Digital afirma que 'peronismo' fue la palabra más utilizada sobre polpítica en redes sociales pero mencionó kirchnerismo como sinónimo.
¿Quién dijo que 'peronismo' es sinónimo de 'kirchnerismo', y viceversa? Precisamente esto es lo que está en discusión. En verdad, en 2003, los Kirchner llegaron al gobierno prohijados por Eduardo Duhalde, quien partió al peronismo en 3 fragmentos, pero luego, para llegar al poder, ellos se enfrentaron a gran parte del peronismo.
En esa 'batalla cultural' con gran parte del peronismo, los Kirchner no sólo simpatizaron con Hugo Chávez y los Castro Ruz (con el venezolano fueron socios pero los cubanos estuvieron bastante distantes) sino que incorporaron el relato de las organizaciones de derechos humanos y luego fueron detrás de las minorías de género. Así nació el kirchnerismo, que para sus autores era una instancia superadora del peronismo.
Y al peronismo se lo definió como el de la Jotapé en los años '70, los expulsados de Plaza de Mayo por Juan Perón. Es más: cuando Néstor Kirchner imaginó un movimiento interno panperonista que lo reflejara lo bautizó La Cámpora, en alusión al Héctor J. Cámpora relatado por Miguel Bonasso, resistido / rechazado por el peronismo convencional que, sin embargo, mercantilista, decidió perder la batalla.
Precisamente, por el poder de la 'chequera', los Barones del Conurbano abandonaron a Duhalde, y por igual motivo los gobernadores peronistas también decidieron aceptar el kirchnerismo como nuevo eje del peronismo, entre 2004 y 2005.
De todos modos, Néstor Kirchner dudó mucho en aceptar la presidencia del Consejo Nacional del Partido Justicialista, y Cristina Fernández de Kirchner lo hizo ahora, en su ocaso político. Sin embargo, hay evidencia histórica de que nunca el peronismo fue una prioridad para el kirchnerismo, que se consideró siempre un movimiento más amplio y más contemporáneo.
La reconstrucción del peronismo requiere, inevitablemente, quitarse de encima el mote de 'kirchnerista' y recobrar alguna identidad menos conflictiva hacia adentro y más aglutinante.
De Milei a Macri
Volvamos a Diego Corbalán:
"(...) Esta escasa visibilidad digital revela que la conversación en redes ya no gira en torno a la grieta tradicional entre peronismo y antiperonismo, sino que se estructura sobre una nueva tensión entre el peronismo clásico y el emergente oficialismo libertario (que gobierna desde diciembre de 2023, pero que recién logró consolidar el sello identitario a mediados de 2024).
El análisis de sentimiento sobre el debate político de los argentinos en redes sociales revela que el 62,5% de las menciones sobre identidades políticas tienen tono negativo, y muchas de ellas se dirigen al peronismo.
Palabras como 'corrupción', 'kuka', 'ajuste', 'inflación', 'fracaso' o 'cierre' acompañan con frecuencia las conversaciones que giran en torno al peron-kirchnerismo.
No obstante, un 37,5% de las menciones conservan un tono positivo, destacando conceptos como 'justicia', 'acuerdo', 'unidad', 'futuro' y 'orden'.
Estas menciones tienden a tener menos viralidad, menor volumen y suelen asociarse a expectativas institucionales o reclamos ciudadanos. (...)."
