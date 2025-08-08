La salida de Viviana Canosa de El Trece aún no quedó del todo clara aunque todos los cañones apuntan a que Adrián Suar y el resto de las autoridades del canal así lo decidieron a razí de la polémica denuncia por presunta trata de personas que involucró a figuras como Lizy Tagliani y Florencia Peña, entre otras.
"ES DIFÍCIL"
Adrián Suar se apichonó y no quiso hablar de la salida de Viviana Canosa de El Trece
Luego de la abrupta salida de la conductora del canal, Adrián Suar trató de evitar conflicto al hablar sobre el levantamiento del programa Viviana con vos.
En esta ocasión el reconocido productor fue increpado por la prensa cuando se dirigía a ver la obra teatral "La cena de los tontos" que cambió su elenco: Gustavo Bermúdez entró por Mike Amigorena. Martín Bossi y Laurita Fernández continuarán protagonizando el éxito del teatro El Nacional.
Al ser consultado sobre el levantamiento de Viviana en vivo, respondió algo incómodo: "Es difícil. Hay cosas que no diría públicamente, nada grave. Generalmente cuando se levanta un programa a nadie le gusta y yo no digo públicamente por qué. A veces es por bajo raiting". Sin embargo, acto seguido señaló que simplemente terminó porque querían "cambiar".
Al respecto de las críticas que disparó la conductora desde el canal de streaming Carnaval en el que señaló que hubo censura por parte la reconocida señal, tambiéna atinó a bajar el nivel del escándalo: "Ella puede decir lo que quiera. Tengo mucho cariño para con ella. Se fue bien, hablamos en buenos términos". "A veces cuando se termina un programa, generalmente, la gente se resiente un poco. Es normal", explicó.
Adrián Suar había dejado en claro que Viviana Canosa estaba afuera
Es preciso recordar que cuando surgieron los rumores de malestar en El Trece con Viviana Canosa, Adrián Suar no tardó en dar la cara y hablar al respecto.
"Va a haber muchos cambios en el canal", había anticipado en diálogo con la prensa cuando fue a la obra teatral "Rocky".
Y en ese entonces sumó: "Es lógico en la pantalla, soy programador de Canal 13 hace muchos años y esto es algo que sucede".
"Hablé con Viviana y siempre en buenos términos. La mejor relación con ella. Hasta Julio tiene contrato, es verdad, y me gustaría que sigan todos los programas pero siempre hay cambios", indicó tajante.
