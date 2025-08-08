Adrián Suar se apichonó y no quiso hablar de la salida de Viviana Canosa de El Trece

Adrián Suar había dejado en claro que Viviana Canosa estaba afuera

Es preciso recordar que cuando surgieron los rumores de malestar en El Trece con Viviana Canosa, Adrián Suar no tardó en dar la cara y hablar al respecto.

"Va a haber muchos cambios en el canal", había anticipado en diálogo con la prensa cuando fue a la obra teatral "Rocky".

Y en ese entonces sumó: "Es lógico en la pantalla, soy programador de Canal 13 hace muchos años y esto es algo que sucede".

"Hablé con Viviana y siempre en buenos términos. La mejor relación con ella. Hasta Julio tiene contrato, es verdad, y me gustaría que sigan todos los programas pero siempre hay cambios", indicó tajante.

