"Hay un límite": Juana Viale arremetió contra el periodismo de espectáculos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/argentinareacts/status/1949865125327802402&partner=&hide_thread=false juana viale diciendo basta no entendés lo que es basta vos eh no entendés pic.twitter.com/RYgSePgJeD — argentina reacts (@argentinareacts) July 28, 2025



El unipersonal de Juana Viale: "Juana"

Es preciso destacar que Juana Viale no solo se luce a través de la pantalla chica, sino que en la actualidad también lo hace desde arriba del escenario.

La actriz se encuentra protagonizando el unipersonal "Juana" en el que cruza teatro, danza contemporánea y reflexión sobre el rol de la mujer.

En diálogo con Los Andes, contó por qué motivo decidió animarse a realizar el proyecto que lleva su nombre.

"Bueno, a mí en sí me divierte mucho salir de la zona de confort, de la vida, del trabajo. Me parece que tomar riesgos es siempre importante. Y creo que esta obra es un poco eso, tomar un riesgo bastante amplio. Yo no soy bailarina, no estudié danza ni mucho menos, y esta obra lo propone. A mí me llamó mucho la atención, por supuesto. La propuesta fue mía a Club Media, que es la productora que me acompaña en esta locura", manifestó.

