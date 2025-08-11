En la tarde del domingo (10/08) Juana Viale estuvo al frente de un nuevo programa por medio de la pantalla de El Trece y uno de los momentos más destacados del almuerzo fue cuando el invitado Matías Vázquez, conductor de Puro show, le preguntó sobre su posición al respecto del periodismo de espectáculos.
"Hay un límite": Juana Viale arremetió contra el periodismo de espectáculos
Juana Viale aprovechó el programa que conduce por la pantalla de El Trece para cargar contra la prensa que no diferencia lo profesional de lo personal.
"Yo creo que hay un límite para cualquier artista. Su vida personal y su vida profesional", comenzó diciendo seriamente la conductora y de inmediato señaló que la privacidad "no se respeta". "Como no se respeta queda en el artista poner el límite", opinó tajante.
Sin embargo, también aprovechó para referirse a cómo puede repercutir el hecho de que una figura decida poner un freno ante el abasallamiento por parte de la prensa y aclaró: "Lo que eso genere en el límite, no es mi problema. Eso es lo que yo considero".
Es preciso recordar que la reconocida artista protagonizó algunos escándalos cuando era más joven, como la vez que enfurecida se cruzó con un camarógrafo, aunque tal vez el que mayor repercusión generó fue la vez que la fotografiaron en 2011 estando embarazada de Gonzalo Valenzuela, a los besos con Martín Lousteau adentro de un auto en la vía pública.
El unipersonal de Juana Viale: "Juana"
Es preciso destacar que Juana Viale no solo se luce a través de la pantalla chica, sino que en la actualidad también lo hace desde arriba del escenario.
La actriz se encuentra protagonizando el unipersonal "Juana" en el que cruza teatro, danza contemporánea y reflexión sobre el rol de la mujer.
En diálogo con Los Andes, contó por qué motivo decidió animarse a realizar el proyecto que lleva su nombre.
"Bueno, a mí en sí me divierte mucho salir de la zona de confort, de la vida, del trabajo. Me parece que tomar riesgos es siempre importante. Y creo que esta obra es un poco eso, tomar un riesgo bastante amplio. Yo no soy bailarina, no estudié danza ni mucho menos, y esta obra lo propone. A mí me llamó mucho la atención, por supuesto. La propuesta fue mía a Club Media, que es la productora que me acompaña en esta locura", manifestó.
