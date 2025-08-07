En la noche del miércoles (06/08) Moria Casán se hizo presente en el estudio de Otro día perdido donde estuvo invitada y en un momento de la entrevista que le hizo Mario Pergolini lo soprendió al lanzar un inesperado halagado hacia su persona.
¡LO DIJO!
El sorprendente halago de Moria Casán a Mario Pergolini que lo dejó desconcertado
Moria Casán asombró al conductor al explicarle qué le gusta de su persona a pesar de haber obtenido "poder mediático" en a lo largo de su trayectoria.
"Me invitaste a tu radio que yo nunca voy a la radio y a la tuya fui. Me pareces un tipo siempre, no es para halagarte, un tipo vanguardista, un tipo con otro concepto", comenzó diciendo bajo la atenta mirada del conductor. Sin embargo, posteriormente fue por más.
Y continuó: "¿Sabés lo que me gusta tuyo, Mario Pergolini? Que no sos pajero". En ese entonces la tribuna que presencia el ciclo televisivo que se emite por la pantalla de El Trece se fundió en un fuerte aplauso y el periodista contestó asombrado: "No sé que decirte".
"No es el tipo lividonoso. Es una grosería, tal vez", aclaró luego y explicó que a pesar de haber realizado una exitosa trayectoria y haber cosechado "poder mediático" no se convirtió en un "mirón". "Siempre mantuvo una distancia, es un respetuoso. Una cosa rara en el medio. Conozco bastante".
Moria Casán reflexionó sobre su cuerpo
Por otro lado, en la nota Moria Casán aprovechó para hacer una reflexión acerca del cuerpo de las mujeres.
"Entendí que el cuerpo se cae. Siempre va a haber una más bella, más joven y más algo que vos", dijo la reconocida artista.
Y continuó: "Pero nunca compré lo que vendí. Y siempre estuve como en eje que me podría haber recontra mareado".
"Porque ni siquiera fui famosa. Enseguida me dieron todo, todo, todo. Cine, televisión, programa propio. Todo. Y nunca caí en esa cosa de decadencia que tienen las mujeres que empiezan con el cuerpo", explicó posteriormente.
