El sorprendente halago de Moria Casán a Mario Pergolini que lo dejó desconcertado

Moria Casán reflexionó sobre su cuerpo

Por otro lado, en la nota Moria Casán aprovechó para hacer una reflexión acerca del cuerpo de las mujeres.

"Entendí que el cuerpo se cae. Siempre va a haber una más bella, más joven y más algo que vos", dijo la reconocida artista.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1953291046139441403&partner=&hide_thread=false Moria Casán habló sobre las dificultades que atraviesan las mujeres que dependen de su cuerpo para permanecer en el medio: "siempre va a haber una más bella que vos".#lovieneltrece #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/PC4dKOdYe5 — eltrece (@eltreceoficial) August 7, 2025



Y continuó: "Pero nunca compré lo que vendí. Y siempre estuve como en eje que me podría haber recontra mareado".

"Porque ni siquiera fui famosa. Enseguida me dieron todo, todo, todo. Cine, televisión, programa propio. Todo. Y nunca caí en esa cosa de decadencia que tienen las mujeres que empiezan con el cuerpo", explicó posteriormente.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso

El outlet de Buenos Aires que vende zapatillas a menos de $50.000 y todos visitan

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

Identidad falsa: Javier Milei se habría reunido con alguien que no es

Día del Niño: 5 ideas de viajes para hacer con chicos