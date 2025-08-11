Vuelve 'Buffy, la cazavampiros' y ya hay polémica por el look de la Buffy original

La historia de Buffy continúa con una nueva protagonista

El foco principal del reboot no estará en Buffy sino en Nova, una chica de 16 años, introvertida y muy inteligente, interpretada por Ryan Kiera Armstrong, conocida por Star Wars: Skeleton Crew. Nova es presentada como una adolescente más cerebral y solitaria, un contraste deliberado con la Buffy extrovertida y carismática que marcó el show original.

Este cambio es necesario para entender qué busca el reboot: contar la historia de una nueva generación, con otros códigos y problemáticas, pero siempre bajo la impronta del universo Buffy. El guion apuesta a explorar una adolescencia más compleja y realista, que dialogue con el público joven actual sin caer en fórmulas gastadas.

image

Además, el reboot entusiasma también a algunos actores de la serie original. Charisma Carpenter, quien interpretó a Cordelia Chase, expresó en The Hollywood Reporter su interés: "Estoy muy emocionada por los fans, y sé que [el reboot] va a ser fantástico por la gente que está involucrada. Ver que esto sucede realmente para los fans me pone feliz. Tengo mucha esperanza de estar incluida, para que Cordelia forme parte de esta nueva versión."

Por otro lado, James Marsters (Spike) fue más reservado: "Estoy muy emocionado de que vamos a aprender más sobre el viaje de Buffy Summers y cómo salva el mundo porque creo que el mundo la necesita. Así que voy a hacer mi parte no haciendo nada ahora." Seth Green, que interpretó a Oz, también manifestó su disposición si hubiera más historia para contar.

El reboot se encuentra en preproducción y todavía no tiene fecha de estreno confirmada, pero Disney+ será la plataforma que lo albergue. De ser aprobado oficialmente, el rodaje comenzará pronto y seguramente habrá novedades sobre el resto del elenco.

