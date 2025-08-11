Sarah Michelle Gellar vuelve a ponerse en la piel de Buffy, la cazavampiros después de más de 20 años. La serie que marcó a toda una generación está de regreso, pero con un estilo y enfoque que ya generan debate. ¿Qué esperar de este reboot que mezcla nostalgia con novedades? Acá te lo contamos.
¿CAMBIO DE ÉPOCA?
Vuelve 'Buffy, la cazavampiros' y ya hay polémica por el look de la Buffy original
Sarah Michelle Gellar vuelve al reboot de 'Buffy, la cazavampiros' con un look muy distinto que divide opiniones entre los fanáticos. ¿Acierto o desacierto?
Sarah Michelle Gellar vuelve: ¿una Buffy que rompe el molde?
Las primeras imágenes del set, publicadas por New York Post, mostraron a Sarah Michelle Gellar con un vestido rojo corto, mangas largas, stilettos rosas y un bolso Yves Saint Laurent, un look que algunos ya definen como "muy glam" para la Buffy que conocimos, más de calle que de pasarela. La pregunta es inevitable: ¿está Buffy cambiando demasiado?
Este contraste alimentó la discusión en redes, donde no faltaron quienes consideraron que el estilo no termina de calzar con el personaje original. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pasaron más de veinte años desde que la miniserie terminó y que la idea del reboot, liderado por las hermanas Nora y Lilla Zuckerman (Poker Face, Agents of S.H.I.E.L.D.) y dirigido por la ganadora del Oscar Chloé Zhao (Nomadland), apunta justamente a actualizar la historia, no a repetirla.
Además, Sarah Michelle Gellar aparte de actuar también produce el proyecto junto a los creadores originales Gail Berman, Fran Kuzui y Kaz Kuzui, y la mismísima Dolly Parton, que vuelve como productora ejecutiva, un dato poco conocido para quienes no siguen el detrás de escena. Claro que Joss Whedon, el creador de la serie, no está involucrado por las denuncias de abuso y de ambiente laboral tóxico que salieron a la luz en 2021.
Es importante entender que esta Buffy podría representar una evolución del personaje: más sofisticada, pero con la misma fuerza. Sin embargo, sin detalles claros del guion, la incógnita sigue abierta.
La historia de Buffy continúa con una nueva protagonista
El foco principal del reboot no estará en Buffy sino en Nova, una chica de 16 años, introvertida y muy inteligente, interpretada por Ryan Kiera Armstrong, conocida por Star Wars: Skeleton Crew. Nova es presentada como una adolescente más cerebral y solitaria, un contraste deliberado con la Buffy extrovertida y carismática que marcó el show original.
Este cambio es necesario para entender qué busca el reboot: contar la historia de una nueva generación, con otros códigos y problemáticas, pero siempre bajo la impronta del universo Buffy. El guion apuesta a explorar una adolescencia más compleja y realista, que dialogue con el público joven actual sin caer en fórmulas gastadas.
Además, el reboot entusiasma también a algunos actores de la serie original. Charisma Carpenter, quien interpretó a Cordelia Chase, expresó en The Hollywood Reporter su interés: "Estoy muy emocionada por los fans, y sé que [el reboot] va a ser fantástico por la gente que está involucrada. Ver que esto sucede realmente para los fans me pone feliz. Tengo mucha esperanza de estar incluida, para que Cordelia forme parte de esta nueva versión."
Por otro lado, James Marsters (Spike) fue más reservado: "Estoy muy emocionado de que vamos a aprender más sobre el viaje de Buffy Summers y cómo salva el mundo porque creo que el mundo la necesita. Así que voy a hacer mi parte no haciendo nada ahora." Seth Green, que interpretó a Oz, también manifestó su disposición si hubiera más historia para contar.
El reboot se encuentra en preproducción y todavía no tiene fecha de estreno confirmada, pero Disney+ será la plataforma que lo albergue. De ser aprobado oficialmente, el rodaje comenzará pronto y seguramente habrá novedades sobre el resto del elenco.
