Rafa Di Zeo lanzará su propia serie: quiere contar su verdad sobre La Doce

En el tráiler, la voz en off de Di Zeo habla mientras se suceden distintas imágenes suyas: con la barrabrava, en La Bombonera, en una pelea entre facciones. Dice Rafael: "Acá nada es lo que parece. Yo no sé si la gente me tiene respeto o miedo. A veces les falta decir que soy el inventor de la violencia".