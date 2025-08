El negocio de los ovarios que pocos saben que existe: "Por cada uno me daban US$14.000"

Afortunadamente para ella, diversos factores impidieron que llevara a cabo esta decisión desesperada. Según explicó, su consumo de anticonceptivos representaba un obstáculo insalvable, ya que la clínica le exigía permanecer un año completo sin estos medicamentos en su organismo antes de proceder con la extracción.

El destino, como suele suceder en las mejores historias, tenía otros planes. Aquella conversación honesta con su futuro esposo marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, alejándola definitivamente de esa alternativa extrema que había considerado a los 25 años.

La motivación detrás de esta confesión pública trasciende el simple testimonio personal. Lancioni expresó que su intención era generar conciencia entre otras mujeres que podrían estar atravesando circunstancias similares, ofreciendo su experiencia como una advertencia y, simultáneamente, como prueba de que siempre existen alternativas mejores.

Embed - Erika De La Vega on Instagram: "La historia de Reinvención de Andrea Lancioni @realestateconandrea es un recordatorio de no rendirnos a pesar de todo lo que hemos perdido. Andrea no ve las situaciones como perdidas sino como inversiones, aprendizajes y conocimiento. Ella no se quedó con el dolor ni con el “¿por qué a mí?”, sino todo lo contrario, y aún tomando decisiones muy incómodas y difíciles para cualquiera en su situación, inteligentemente se centró en su objetivo de resurgir e ir por cada vez más, construyendo su imperio en el mundo del real state y dedicándose ahora a ayudar a otros con su experiencia, actitud y conocimiento #EnDefensaPropia Escribe la palabra CAMBIO y te envío el episodio completo para que nos inspiremos juntas."

