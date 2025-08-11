Mercado Pago es una billetera virtual muy utilizada en la actualidad y constantemente presenta cambios para mejorar la experiencia de los clientes. Esta vez sus usuarios quedaron impresionados por la incorporación de uno de los descuentos más utilizados. No te lo pierdas.
NOVEDAD
Mercado Pago confirmó el cambio que sorprendió a todos los usuarios
Mercado Pago, una billetera virtual muy utilizada en Argentina, informó un cambio clave que dejó impactados a todos sus usuarios.
Hoy en día la billetera virtual de Mercado Pago no es solo para realizar pagos y mantener el dinero en cuenta con remuneración, sino que permite abonar con grandes descuentos y hacer otro tipo de operaciones que sin duda son muy elegidas.
Mercado Pago sorprende con un gran cambio
La billetera virtual de Mercado Pago sumó un nuevo descuento en supermercados, el cual es sumamente usado para realizar las compras del mes. El mismo llega en un momento clave para que puedas ahorrar de gran manera.
Hoy en día Mercado Pago tiene descuentos con supermercados como Vea, Carrefour, Coto, ChangoMás, Día y Jumbo. Sin embargo, sumó una nueva cadena llamada La Reina. Ahora vas a poder acceder a muchas más promociones.
Para aquellos que no son de Buenos Aires, La Reina es una gran chance ya que se encuentra en Santa Fe. Se trata de un reintegro del 15% con un tope de hasta $10.000 de descuento por mes. Este se encuentra disponible todos los lunes de agosto.
