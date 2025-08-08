urgente24
Banco se vuelve loco y devuelve hasta $20.000 en compras de supermercado

Un banco lanzó uno de los mejores descuentos: devuelve hasta $20.000 en compras del supermercado para que llenes el changuito.

Un reconocido banco que opera en la Argentina lanzó uno de los descuentos que más se usan en la actualidad. El mismo reintegra hasta $20.000 en las compras que hagas en el supermercado. Chequeá cuál y es y cómo acceder a esta promoción espectacular.

Nada mejor que ir al supermercado a hacer la compra mensual y enterarse de que hay un reintegro increíble con un banco. Sin duda todo suma en la actualidad si se trata de promociones bancarias o con billeteras virtuales. Por eso mismo esta entidad se puso la diez con un reintegro que le sirve a muchos.

Este banco devuelve $20.000 en compras de supermercado

El Banco Patagonia lanzó un descuento único: reintegro del 20% en Coto Digital los jueves. Si bien el tope de reintegro es de $20.000, lo cierto es que si otra persona tiene el mismo banco van a poder acceder a un mayor porcentaje de ahorro.

Estas promociones se realizan con tarjeta Visa y pagando con débito. El reintegro se puede ver reflejado en hasta 10 días hábiles posteriores a la compra. Así como Banco Patagonia lanzó estos descuentos, hay muchos otros de diferentes entidades o billeteras virtuales.

Banco Patagonia también ofrece un reintegro de $15.000 los sábados en Jumbo pagando con tarjetas de crédito Visa. Vea, otro supermercado de la cadena Cencosud, también tiene promoción. Lo mismo sucede con Disco.

