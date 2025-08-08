Un reconocido banco que opera en la Argentina lanzó uno de los descuentos que más se usan en la actualidad. El mismo reintegra hasta $20.000 en las compras que hagas en el supermercado. Chequeá cuál y es y cómo acceder a esta promoción espectacular.
DESCUENTOS
Banco se vuelve loco y devuelve hasta $20.000 en compras de supermercado
Un banco lanzó uno de los mejores descuentos: devuelve hasta $20.000 en compras del supermercado para que llenes el changuito.
Nada mejor que ir al supermercado a hacer la compra mensual y enterarse de que hay un reintegro increíble con un banco. Sin duda todo suma en la actualidad si se trata de promociones bancarias o con billeteras virtuales. Por eso mismo esta entidad se puso la diez con un reintegro que le sirve a muchos.
Este banco devuelve $20.000 en compras de supermercado
El Banco Patagonia lanzó un descuento único: reintegro del 20% en Coto Digital los jueves. Si bien el tope de reintegro es de $20.000, lo cierto es que si otra persona tiene el mismo banco van a poder acceder a un mayor porcentaje de ahorro.
Estas promociones se realizan con tarjeta Visa y pagando con débito. El reintegro se puede ver reflejado en hasta 10 días hábiles posteriores a la compra. Así como Banco Patagonia lanzó estos descuentos, hay muchos otros de diferentes entidades o billeteras virtuales.
Banco Patagonia también ofrece un reintegro de $15.000 los sábados en Jumbo pagando con tarjetas de crédito Visa. Vea, otro supermercado de la cadena Cencosud, también tiene promoción. Lo mismo sucede con Disco.
