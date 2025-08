Argentina: de supermercado del mundo a Zona Franca de importación de alimentos

La apuntada merma en el superávit comercial obedece, fundamentalmente, al fuerte aumento de las importaciones.

image

La Cámara de Exportadores de la República Argentina proyectó US$ 82.000 millones de exportaciones de bienes para 2025. Pero, desde el sector importador afirmaron que las importaciones rondarían los US$ 75.000 millones en el actual ejercicio.

Todo esto ocurre a pesar de que el sector energético proyecta ventas por casi US$ 6.000 millones en el año.

Por su parte, la minería podría sumar unos US$ 5.000 millones más en 12 meses.

Ergo, sin el aporte excepcional de Vaca Muerta y la actividad extractiva se esfumarían los números azules y quedarían fuertemente en rojo.

Para dimensionar la baja bastaría mencionar que en el primer semestre de 2025 el superávit comercial fue de US$ 2.800 millones contra más de US$ 10.000 millones el año anterior. Estamos hablando de una caída cercana al 75% en la brecha que existe a favor de la Argentina.

Importación maquinaria usada Productos de importación baratos en Argentina, una película que ya vimos... y no termina bien Foto: Archivo NA

Agosto, con más importación en Argentina

El ministerio de Economía de la Nación anunció en el Boletín Oficial el 31 de julio la simplificación y eliminación de una serie de "trámites de importación" y "autorización de importación" de productos alimenticios e insumos industriales.

Para lograrlo, se estableció una interoperabilidad (unificación de gestiones) entre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el ARCA. Por ello, ahora existe VUCEA (Ventanilla Única de Comercio Exterior) dentro del sitio web de ARCA.

Por el retraso cambiario y la desregulación del comercio exterior se está sustituyendo abiertamente la producción local por la importada.

Un ejemplo para enteder lo que está sucediendo: se multiplicó por 10 la cantidad de tomate que llega desde otro país lo que amenaza economías regionales ya castigadas, como la de Cuyo (especialmente, Mendoza). Este producto ya no proviene solamente de Chile, sino que comenzó a importarse también desde China. Créase o no.

Mientras tanto… ¿Qué dice un industrial como Vìctor Fera, creador de Molto y Marolio?

image

¿Cómo saber, por ejemplo, si los asiáticos no recurrieron al dumping para favorecer sus insólitas ventas a países como la Argentina?

Debemos tener en cuenta que el presidente de USA, Donald Trump, está en una guerra de aranceles con Pekin y eso podría obligar a los asiáticos a colocar mercadería fuera de sus fronteras por debajo del valor de reposición.

¿Estantería de supermercado o Feria de las Naciones?

En un local de Disco de la ciudad de Buenos Aires pueden verse las siguientes ofertas:

-salsa de soya proveniente de China

image

-aceitunas rellenas originadas en Grecia

image

-yerba mate brasileña

image

-cápsulas de café expreso de Francia

image

-café instantáneo brasileño

image

-café elaborado en Inglaterra

image

-salsa de chile mexicana

image

-salsas alemanas

image

-aceite de oliva de España

image

-chocolates suizos

image

-salsa jalapeña de Estados Unidos

image

-pastas italianas

image

Hasta el youtuber con más seguidores del mundo, Mister Beast (Jimmy Donaldson, USA) desembarcó en las bocas de expendio de Carrefour con su chocolate Feastables.

image

La pregunta final se cae de madura… ¿Vale todo con tal de ganar una elección de medio término en Argentina?